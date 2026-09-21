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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 21/9: ĐT Việt Nam thua trắng Indonesia ở ASIAD 2026

Thứ Hai, 13:11, 21/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 21/9: ĐT Việt Nam thua trắng Indonesia 0-3 và sẽ phải thi đấu trận tranh hạng 7 của ASIAD 2026.

Sau trận thua ĐT Trung Quốc ở tứ kết, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam phải xuống thi đấu vòng phân hạng 5-8 tại ASIAD 2026. Ở trận đấu đầu tiên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Indonesia, nếu thắng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tranh tranh hạng 5. 

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Ảnh: AIGNOC. 

Trước đối thủ rất tiến bộ trong năm 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn và có khởi đầu tương đối chậm. Đến giữa set 1, đội bạn có một dây lên điểm lên tục và có thời điểm dẫn trước 21-11. Thanh Thúy và các đồng đội nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 19-21 nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại trong set 1 với tỷ số 20-25. 

Sang set 2, thế trận phần nào được cải thiện nhưng khả năng bước một không tốt ở những thời điểm quyết định khiến ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 21-25. 

Đến set 3 mang tính chất then chốt, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục để lộ những điểm yếu để đội bạn khai thác. Indonesia tận dụng để luôn là đội dẫn trước với khoảng cách 3-4 điểm. 

Về cuối set, Indonesia là đội chắt chiu những cơ hội tốt hơn và có chiến thắng 25-18, qua đó vào trận tranh hạng 5. Trong khi đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đành chấp nhận thi đấu trận tranh hạng 7 vào ngày mai. 

PV/VOV.VN
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