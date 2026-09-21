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Nữ trọng tài Việt Nam được tin tưởng tại ASIAD 2026

Thứ Hai, 14:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Trọng tài FIFA Việt Nam Lê Thị Ly đang tham gia công tác điều hành môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Nữ trọng tài Việt Nam từng điều hành cả các giải đấu bóng đá nam

Ngay từ vòng bảng, Lê Thị Ly đã được Ban Tổ chức phân công làm nhiệm vụ. Nữ trọng tài Việt Nam điều hành trận đấu giữa Philippines và Uzbekistan, trước khi tiếp tục được giao nhiệm vụ ở cuộc đối đầu giữa Bangladesh và Hàn Quốc.

Sau hai lượt trận tại vòng bảng, Lê Thị Ly dự kiến tiếp tục được phân công điều hành các trận đấu từ vòng tứ kết. Đây là lần thứ hai Lê Thị Ly tham gia công tác trọng tài tại ASIAD. Trước đó, nữ trọng tài FIFA Việt Nam từng làm nhiệm vụ tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

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Trọng tài Lê Thị Ly tham gia điều hành bóng đá nữ tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF).

Trong năm 2026, Lê Thị Ly cũng tham gia điều hành một số giải đấu quốc tế của AFC. Nữ trọng tài Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 ở Australia và Vòng chung kết AFC Women’s Champions League 2025/26 tại Hàn Quốc. Sau ASIAD 2026, trọng tài Lê Thị Ly dự kiến tiếp tục làm nhiệm vụ tại vòng loại U17 nữ châu Á, bảng E.

Trước đó, nữ trọng tài FIFA này cũng được AFC phân công tại một số giải đấu bóng đá nam, trong đó có vòng loại AFC U23 Asian Cup 2025 tại Indonesia và AFC Challenge League 2025/26.

Ngoài ra, Lê Thị Ly đồng thời tham gia các đợt tập huấn trọng tài của AFC trong hai năm liên tiếp, trong đó có những chương trình tổ chức cùng đội ngũ trọng tài nam.

PV/VOV.VN
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