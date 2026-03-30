Đoàn Văn Hậu nói lời gan ruột trước ngày cùng ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

Thứ Hai, 12:49, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoàn Văn Hậu hồi tưởng cảm xúc khi chứng kiến ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 0-4 ở trận lượt đi và bày tỏ khát khao chiến thắng trong cuộc họp báo trước trận tái đấu trên sân Thiên Trường.

Đoàn Văn Hậu vừa có màn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng ở ĐT Việt Nam, khi chơi 45 phút trong trận giao hữu thắng ĐT Bangladesh 3-0 hôm 26/3. Hậu vệ này tiếp tục được HLV Kim Sang Sik lựa chọn tham dự cuộc họp báo trước khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

Trong trận lượt đi giữa hai đội hôm 10/6/2025, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa bình phục chấn thương và theo dõi ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 0-4 qua TV. Việc chứng kiến ĐT Việt Nam thua đậm khi viếng thăm sân Bukit Jalil của ĐT Malaysia là trải nghiệm buồn với cá nhân Đoàn Văn Hậu.

Doan van hau noi loi gan ruot truoc ngay cung Dt viet nam dau Dt malaysia hinh anh 1
Đoàn Văn Hậu trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia. (Ảnh: Hoài Thương)

"Tôi xem trận đấu đó ở nhà và rất tiếc khi thấy ĐT Việt Nam thua. Trong bóng đá, không ai có thể nói trước điều gì, có lúc chiến thắng và cũng có lúc thất bại. Ở trận đấu đó, ĐT Việt Nam phải chơi trên sân khách và chịu bất lợi lớn từ các khán đài" - Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Dù thua 0-4 hôm 10/6/2025, nhưng ĐT Việt Nam đã được AFC xử thắng 3-0 ở trận này do ĐT Malaysia vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, ĐT Malaysia cũng bị xử thua 0-3 trước ĐT Nepal vì lý do tương tự. Quyết định của AFC giúp ĐT Việt Nam sớm giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 và cuộc tái đấu với ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường chỉ còn ý nghĩa thủ tục. 

Theo Đoàn Văn Hậu, ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận này. Cầu thủ sinh năm 1999 cũng kêu gọi khán giả đến sân "tiếp lửa" cho ĐT Việt Nam và tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Thiên Trường.

Đánh giá về trận đấu, Đoàn Văn Hậu cho biết: "Mỗi cuộc đối đầu với ĐT Malaysia đều là những trận đấu lớn. Cả hai đội đều quyết tâm chiến thắng. Trận ngày mai không phải ngoại lệ, hứa hẹn sẽ chặt chẽ và ai mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng".

"Tôi sẽ cố gắng hết mình khi vào sân, tuân thủ chiến thuật từ HLV, thi đấu kỷ luật và hướng tới chiến thắng cùng ĐT Việt Nam" - Đoàn Văn Hậu nói thêm về khả năng được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong cuộc đối đầu lúc 19h00 ngày 31/3.

Hoài Thương, Hoàng Long/VOV.VN
Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia
Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - Với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, lực lượng đôi bên đều có những cầu thủ nhập tịch.

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

Ngôi sao nhập tịch của ĐT Malaysia khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Cầu thủ nhập tịch gốc Bỉ của ĐT Malaysia Dion Cools bày tỏ khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường.

