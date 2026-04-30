中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn Việt Nam giành HCV đặc biệt ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Thứ Năm, 11:19, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoàn Việt Nam giành HCV đặc biệt ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 tại nội dung bóng ném bãi biển nữ. Đây là tấm HCV cuối cùng được trao ở giải đấu diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Hôm nay 30/4, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra đội dung cuối cùng là bóng ném bãi biển nội dung nữ. Trận chung kết là màn so tài giữa hai đội Việt Nam và Trung Quốc. 

Niềm vui chiến thắng của đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. 

Với phong độ ổn định xuyên suốt các giải đấu quốc tế thời gian qua, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Trung Quốc. 

Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện sự nhỉnh hơn và có những thời điểm dẫn trước 4 điểm. Tuy vậy, đội Trung Quốc đã cho thấy những nỗ lực đáng kể khi có sự cổ vũ của các khán giả nhà. 

Các cầu thủ Trung Quốc liên tục bám đuổi và đưa trận đấu về thế cân bằng cho đến hết hiệp 1, buộc hiệp đấu đầu tiên phải giải quyết bằng pha bóng quyết định. Ở tình huống then chốt, Đàm Thị Thanh Huyền đã dứt điểm chính xác, giúp đội Việt Nam thắng kịch tính 20-18 ở hiệp đầu tiên. 
Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những tình huống "ăn miếng, trả miếng" liên tiếp của đôi bên. Đúng ở khoảnh khắc cuối cùng, Zhao Ye đã ghi điểm để giúp đội Trung Quốc thắng 21-20 trong hiệp 2. 

Kết quả hòa sau 2 hiệp buộc trận đấu phải bước vào loạt shoot-out (gần tương đương loạt luân lưu trong bóng đá). Ở loạt đấu này, các cầu thủ Việt Nam là những người may mắn và bản lĩnh hơn để thắng 9-6, qua đó giành HCV tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. (Ảnh: Tân Hoa Xã). 

Tấm HCV của đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng là tấm HCV cuối cùng được trao ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. Nhờ HCV của đội bóng ném, Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên kết thúc Đại hội với vị trí thứ tư chung cuộc. Các VĐV Việt Nam giành được tổng cộng 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: thể thao Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vật Việt Nam giành 3 huy chương ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Các VĐV Vật của Việt Nam giành được 3 huy chương ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng ngày 29/4.

Huy Hoàng, Mỹ Tiên cùng đồng đội có thêm HCB Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Huy Hoàng, Mỹ Tiên cùng các đồng đội Khả Nhi, Tuấn Anh đã giành HCB tại nội dung bơi tiếp sức đường dài 4x1500m ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 với thông số rất ấn tượng.

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng đã có thành tích được đánh giá là ấn tượng để giành HCB nội dung bơi đường dài 5km tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế