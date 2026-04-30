Đoàn Việt Nam giành HCV đặc biệt ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Hôm nay 30/4, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra đội dung cuối cùng là bóng ném bãi biển nội dung nữ. Trận chung kết là màn so tài giữa hai đội Việt Nam và Trung Quốc.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam.

Với phong độ ổn định xuyên suốt các giải đấu quốc tế thời gian qua, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Trung Quốc.

Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện sự nhỉnh hơn và có những thời điểm dẫn trước 4 điểm. Tuy vậy, đội Trung Quốc đã cho thấy những nỗ lực đáng kể khi có sự cổ vũ của các khán giả nhà.

Các cầu thủ Trung Quốc liên tục bám đuổi và đưa trận đấu về thế cân bằng cho đến hết hiệp 1, buộc hiệp đấu đầu tiên phải giải quyết bằng pha bóng quyết định. Ở tình huống then chốt, Đàm Thị Thanh Huyền đã dứt điểm chính xác, giúp đội Việt Nam thắng kịch tính 20-18 ở hiệp đầu tiên.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những tình huống "ăn miếng, trả miếng" liên tiếp của đôi bên. Đúng ở khoảnh khắc cuối cùng, Zhao Ye đã ghi điểm để giúp đội Trung Quốc thắng 21-20 trong hiệp 2.

Kết quả hòa sau 2 hiệp buộc trận đấu phải bước vào loạt shoot-out (gần tương đương loạt luân lưu trong bóng đá). Ở loạt đấu này, các cầu thủ Việt Nam là những người may mắn và bản lĩnh hơn để thắng 9-6, qua đó giành HCV tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.

Tấm HCV của đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng là tấm HCV cuối cùng được trao ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. Nhờ HCV của đội bóng ném, Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên kết thúc Đại hội với vị trí thứ tư chung cuộc. Các VĐV Việt Nam giành được tổng cộng 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ.