Trong các môn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026, vật là môn có lực lượng đông đảo với 7 VĐV tranh tài ở 7 nội dung.

Vật Việt Nam giành 3 huy chương ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 sáng 29/4.

Trong 7 nội dung thi đấu, các VĐV Việt Nam đã vào đến 2 trận chung kết tranh HCV và 1 trận tranh huy chương đồng. Ở trận tranh huy chương đồng hạng 60kg nữ, VĐV từng giành HCV SEA Games 33 - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có trận đấu hoàn toàn vượt trội Kwon Young Jin (Hàn Quốc) để giành chiến thắng chỉ sau hơn 2 phút tranh tài.

Tại chung kết hạng 70kg nữ, Đặng Thị Linh phải đối đầu với VĐV chủ nhà Long Jia được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Dù đã cố gắng nhưng Đặng Thị Linh vẫn phải nhận thất bại với pha tấn công hiệu quả của Long Jia chỉ sau 29 giây thi đấu.

Trong khi đó, ở trận chung kết hạng 50kg nữ, Đoàn Thị Kim Oanh và VĐV Hewa Pedige của Sri Lanka đã diễn ra rất hấp dẫn. Đôi bên cho thấy sự cân bằng và chiến thắng chỉ đến ở khoảnh khắc quyết định cho Hewa Pedige khi trận đấu đã kéo dài gần 3 phút.

Chung cuộc, Vật Việt Nam giành được 2 HCB, 1 HCĐ trong sáng 29/4 để giúp thể thao Việt Nam có được 12 huy chương các loại (2HCV, 5 HCB và 5 HCĐ) tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.