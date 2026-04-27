Huy Hoàng, Mỹ Tiên cùng đồng đội có thêm HCB Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Sáng 27/4, môn bơi tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 đã diễn ra nội dung cuối cùng là bơi tiếp sức đường dài 4x1500m. Đội bơi Việt Nam tham dự nội dung này với 4 VĐV - Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh.

Bảng thành tích chung cuộc nội dung 4x1500m bơi tiếp sức đường dài 4x1500m ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.

Sau những huy chương ở các nội dung cá nhân, 4 VĐV Việt Nam rất tự tin bước vào phần thi tiếp sức và đã dẫn đầu đoàn đua trong nửa đầu cuộc thi.

Tuy nhiên ở nửa sau, khi VĐV từng giành HCV ASIAD của Trung Quốc là Zhang Ziyang thi đấu, đội Việt Nam đã không còn duy trì được ngôi đầu.

Dù vậy ở những khoảnh khắc quyết định, các VĐV Việt Nam vẫn bảo vệ được vị trí thứ hai, giành HCB với thành tích 1 giờ 6 phút 32 giây 4. Đây là thành tích tốt hơn rất nhiều của Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh so với thông số 1 giờ 12 phút 18 giây mà họ đã giành được khi đạt HCV SEA Games 33.

Với tấm HCB này, bơi Việt Nam kết thúc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 thành công khi giành huy chương ở cả 3 nội dung tham dự với tổng 2 HCB, 2 HCĐ.

Sau HCB sáng nay của môn bơi, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, tiếp tục xếp thứ tư trên bảng tổng sắp tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026.