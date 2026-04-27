  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Huy Hoàng, Mỹ Tiên cùng đồng đội có thêm HCB Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Thứ Hai, 09:59, 27/04/2026
VOV.VN - Huy Hoàng, Mỹ Tiên cùng các đồng đội Khả Nhi, Tuấn Anh đã giành HCB tại nội dung bơi tiếp sức đường dài 4x1500m ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 với thông số rất ấn tượng.

Sáng 27/4, môn bơi tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 đã diễn ra nội dung cuối cùng là bơi tiếp sức đường dài 4x1500m. Đội bơi Việt Nam tham dự nội dung này với 4 VĐV - Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh. 

Bảng thành tích chung cuộc nội dung 4x1500m bơi tiếp sức đường dài 4x1500m ở Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Sau những huy chương ở các nội dung cá nhân, 4 VĐV Việt Nam rất tự tin bước vào phần thi tiếp sức và đã dẫn đầu đoàn đua trong nửa đầu cuộc thi. 

Tuy nhiên ở nửa sau, khi VĐV từng giành HCV ASIAD của Trung Quốc là Zhang Ziyang thi đấu, đội Việt Nam đã không còn duy trì được ngôi đầu. 

Dù vậy ở những khoảnh khắc quyết định, các VĐV Việt Nam vẫn bảo vệ được vị trí thứ hai, giành HCB với thành tích 1 giờ 6 phút 32 giây 4. Đây là thành tích tốt hơn rất nhiều của Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh so với thông số 1 giờ 12 phút 18 giây mà họ đã giành được khi đạt HCV SEA Games 33. 

Với tấm HCB này, bơi Việt Nam kết thúc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 thành công khi giành huy chương ở cả 3 nội dung tham dự với tổng 2 HCB, 2 HCĐ. 

Sau HCB sáng nay của môn bơi, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, tiếp tục xếp thứ tư trên bảng tổng sắp tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
Điền kinh Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở môn điền kinh.

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group ký kết Thỏa thuận nguyên tắc
VOV.VN - Chiều 24/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa hai đơn vị.

Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có được những huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng 24/4 với 1 HCV và 1 HCB.

