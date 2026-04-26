  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Chủ Nhật, 10:32, 26/04/2026
VOV.VN - VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng đã có thành tích được đánh giá là ấn tượng để giành HCB nội dung bơi đường dài 5km tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

Sáng 26/4, các VĐV Việt Nam đã giành được thêm 3 huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 đang diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc). 

Thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Ở nội dung bơi đường dài 5km dành cho nam, Nguyễn Huy Hoàng đã có được tấm HCB với thành tích 53 phút 53 giây 02.

Đây được đánh giá là thông số rất tốt của Huy Hoàng, khi anh chỉ chịu thua VĐV Zhang Ziyang của chủ nhà Trung Quốc ở những khoảnh khắc cuối cùng. Không chỉ Huy Hoàng, tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh cũng thi đấu tốt để giành HCĐ với thành tích 53 phút 56 giây 03. 

Ngoài các huy chương của 2 kình ngư Huy Hoàng và Tuấn Anh. Thể thao Việt Nam còn có thêm 1 HCĐ nội dung đua thuyền truyền thống 400m nữ. 

Sau 2 huy chương ở các nội dung 100m và 200m (1 HCB, 1 HCĐ), các VĐV như Thanh Thủy, Ngọc Uyên, Hải Ánh, Lại Thị Thúy, Bùi Thị Yến, Ngọc Diễm, Ma Thị Thương, Diệp Thị Thúy, Nguyễn Thị Tâm, Phương Minh, Nguyễn Thị Lời, Hồ Thị Ne và Lan Anh đã tiếp tục đạt phong độ ổn định để có HCĐ nội dung 400m với thành tích 1 phút 53 giây 098. 

Trong khi đó, các VĐV điền kinh đã thi đấu không như ý ở nội dung nhảy cao nữ và không giành thêm được huy chương nào trong sáng 26/4. 

Sau khi kết thúc các nội dung trao huy chương ngày 26/4, thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương.

 

Điền kinh Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở môn điền kinh.

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group ký kết Thỏa thuận nguyên tắc
VOV.VN - Chiều 24/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa hai đơn vị.

Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có được những huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng 24/4 với 1 HCV và 1 HCB.

