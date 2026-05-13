  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đội bóng châu Á triệu tập gần 20 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị dự World Cup 2026

Thứ Tư, 10:30, 13/05/2026
VOV.VN - ĐT Qatar lên danh sách sơ bộ 34 cầu thủ cho World Cup 2026, trong đó có đến một nửa là các cầu thủ nhập tịch.

HLV Julen Lopetegui của ĐT Qatar đã công bố danh sách sơ bộ 34 cầu thủ của đội bóng này chuẩn bị cho VCK World Cup 2026. Đáng chú ý trong bản danh sách này có đến 18 người là những gương mặt nhập tịch.

ĐT Qatar chuẩn bị dự World Cup 2026 với rất nhiều cầu thủ nhập tịch không có gốc Qatar. (Ảnh: AFC). 

Trong số này, một số cầu thủ đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam như Bassam Al-Rawi, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Lucas Mendes hay Almoez Ali. Đây là các cầu thủ đã chinh chiến cùng ĐT Qatar nhiều năm và giành được những danh hiệu lớn, nhỏ từ năm 2019 đến nay.

Bên cạnh đó, cũng có những nhân tố mới được nhập tịch để thi đấu cho ĐT Qatar là Issa Laye (gốc Senegal) hay Niall Mason (gốc Anh).

Theo đánh giá, đây là lực lượng mạnh nhất của ĐT Qatar hiện tại và mục tiêu của đội ĐKVĐ Asian Cup sẽ là cố gắng vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup đầu tiên họ không thi đấu với tư cách chủ nhà. Danh sách 34 người sẽ được rút gọn xuống còn 26 cầu thủ vào đầu tháng 6.

Danh sách chi tiết ĐT Qatar chuẩn bị cho World Cup 2026. (Ảnh: QFA). 

ĐT Qatar sẽ có 2 trận giao hữu gặp CH Ireland (28/5) và El Salvador (6/6) trước khi chính thức bước vào hành trình ở VCK World Cup 2026, giải đấu họ cùng bảng với Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và đồng chủ nhà Canada.

Trong một diễn biến khác, ĐT Thụy Điển đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Theo đó, những gương mặt đáng chú ý nhất như Gyokeres, Isak, Elanga đều có tên. 

Nhận định U17 Việt Nam - U17 UAE: Quyết đấu vì tấm vé World Cup 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sinh tử với U17 UAE tại lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần một chiến thắng để chính thức ghi danh vào tứ kết và hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 7 đội dự World Cup
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, xác định được 7 đội tuyển đại diện châu Á sẽ đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5: Indonesia lỡ hẹn World Cup
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5, U17 Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng và đồng nghĩa không thể lần thứ ba liên tiếp dự U17 World Cup.

