中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định U17 Việt Nam - U17 UAE: Quyết đấu vì tấm vé World Cup 2026

Thứ Tư, 06:15, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sinh tử với U17 UAE tại lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần một chiến thắng để chính thức ghi danh vào tứ kết và hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

U17 Việt Nam và quyền tự quyết trong tay

U17 Việt Nam trải qua hai thái cực đối lập sau hai lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ trẻ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U17 Yemen trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc, dù dẫn trước đến phút 83, sự sa sút về thể lực và những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến "Những chiến binh sao vàng" để thua ngược 1-4.

nhan dinh u17 viet nam - u17 uae quyet dau vi tam ve world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam thua đậm 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận hai.

Trận thua này khiến U17 Việt Nam lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ giúp Việt Nam có 6 điểm, chắc chắn giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026. Nếu hòa, chúng ta phải chờ kết quả trận U17 Hàn Quốc - U17 Yemen.

U17 UAE ở thế chân tường

Đại diện Tây Á khởi đầu giải đấu đầy hứa hẹn bằng trận hòa 1-1 trước ông lớn U17 Hàn Quốc. Thế nhưng, thất bại bất ngờ trước U17 Yemen ở lượt trận thứ hai đẩy U17 UAE xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

nhan dinh u17 viet nam - u17 uae quyet dau vi tam ve world cup 2026 hinh anh 2
U17 UAE ở thế chân tường.

Hiện tại, U17 UAE đứng ở vị trí thất thế nhất trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Để níu kéo hy vọng, đội bóng này bắt buộc phải đánh bại U17 Việt Nam. Thế trận buộc phải thắng của UAE chính là "con dao hai lưỡi" mà HLV Cristiano Roland có thể khai thác nếu U17 Việt Nam triển khai đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý.

Bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á

Khoảng cách giữa U17 Việt Nam và tấm vé World Cup lịch sử hiện chỉ còn cách nhau một trận đấu. Đây là thời điểm quan trọng để các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc cho thấy U17 Việt Nam cần phân phối sức bền bỉ hơn và duy trì sự tập trung tối đa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nếu khắc phục được những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

nhan dinh u17 viet nam - u17 uae quyet dau vi tam ve world cup 2026 hinh anh 3
U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U17 UAE.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 14/5. Người hâm mộ cả nước đang chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của các cầu thủ trẻ để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Trí Minh/VOV.VN
Tag: nhận định U17 Việt Nam vs U17 UAE U17 Việt Nam U17 UAE VCK U17 châu Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE tại lượt trận thứ ba vòng bảng giải U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE tại lượt trận thứ ba vòng bảng giải U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5
Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5, giải đấu sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng của 2 bảng A và B.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5, giải đấu sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng của 2 bảng A và B.

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026
Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế