Nhận định U17 Việt Nam - U17 UAE: Quyết đấu vì tấm vé World Cup 2026

U17 Việt Nam và quyền tự quyết trong tay

U17 Việt Nam trải qua hai thái cực đối lập sau hai lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ trẻ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U17 Yemen trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc, dù dẫn trước đến phút 83, sự sa sút về thể lực và những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến "Những chiến binh sao vàng" để thua ngược 1-4.

Trận thua này khiến U17 Việt Nam lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ giúp Việt Nam có 6 điểm, chắc chắn giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026. Nếu hòa, chúng ta phải chờ kết quả trận U17 Hàn Quốc - U17 Yemen.

U17 UAE ở thế chân tường

Đại diện Tây Á khởi đầu giải đấu đầy hứa hẹn bằng trận hòa 1-1 trước ông lớn U17 Hàn Quốc. Thế nhưng, thất bại bất ngờ trước U17 Yemen ở lượt trận thứ hai đẩy U17 UAE xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Hiện tại, U17 UAE đứng ở vị trí thất thế nhất trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Để níu kéo hy vọng, đội bóng này bắt buộc phải đánh bại U17 Việt Nam. Thế trận buộc phải thắng của UAE chính là "con dao hai lưỡi" mà HLV Cristiano Roland có thể khai thác nếu U17 Việt Nam triển khai đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý.

Bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á

Khoảng cách giữa U17 Việt Nam và tấm vé World Cup lịch sử hiện chỉ còn cách nhau một trận đấu. Đây là thời điểm quan trọng để các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc cho thấy U17 Việt Nam cần phân phối sức bền bỉ hơn và duy trì sự tập trung tối đa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nếu khắc phục được những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 14/5. Người hâm mộ cả nước đang chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của các cầu thủ trẻ để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.