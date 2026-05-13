Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 7 đội dự World Cup

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất cập nhật sáng 13/5, những đội tuyển tiếp theo của châu lục giành vé dự U17 World Cup 2026 đã được xác định.

Theo đó, các đội mới nhất giành vé là U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản. Những đội bóng này đã giành quyền dự U17 World Cup 2026 sau khi có được những vị trí đầu tiên bảng B của U17 châu Á 2026 và giành quyền vào tứ kết.

Những đội bóng khác đã có vé từ trước lượt trận rạng sáng 13/5 là U17 Tajikistan, U17 Saudi Arabia (bảng A) và U17 Uzbekistan, U17 Australia (bảng D). U17 Qatar tuy không vào tứ kết U17 châu Á 2026 nhưng sẽ tham dự U17 World Cup 2026 với tư cách chủ nhà.

2 đội tuyển cuối cùng giành quyền đại diện châu Á dự U17 World Cup 2026 sẽ được xác định vào rạng sáng mai 14/5 sau những trận đấu cuối bảng C.