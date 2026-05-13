Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5: Indonesia lỡ hẹn World Cup

Thứ Tư, 05:32, 13/05/2026
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5, U17 Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng và đồng nghĩa không thể lần thứ ba liên tiếp dự U17 World Cup.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 13/5 mang đến cho khán giả những diễn biến đáng chú ý. Tại bảng B, cục diện trước lượt cuối rất phức tạp và những gì diễn ra thật sự đã khiến nhiều người bất ngờ. 

U17 Trung Quốc sau 2 lượt trận đầu toàn thua đã chơi một trận cuối vòng bảng xuất sắc để đánh bại U17 Qatar 2-0. Các bàn thắng được ghi do công của He Sifan (phút 14) cùng Zhang Bolin ở phút 71. 

Trận thắng của U17 Trung Quốc kết hợp với việc U17 Nhật Bản đánh bại U17 Indonesia 3-1 khiến cả 3 đội Trung Quốc, Indonesia và Qatar đều có 3 điểm. Chỉ số đối đầu giữa 3 đội là điều đầu tiên được xét đến để xác định thứ hạng của các đội. 

Theo tiêu chí này, U17 Trung Quốc xếp trên U17 Qatar và U17 Indonesia khi có hiệu số tốt hơn. Do đó, U17 Trung Quốc giành ngôi nhì bảng cùng tấm vé dự U17 World Cup 2026. Trong khi đó, U17 Qatar và U17 Indonesia bị loại. U17 Qatar vẫn có vé đến với World Cup do là chủ nhà còn U17 Indonesia không thể lần thứ ba liên tiếp dự U17 World Cup. 

Với U17 Nhật Bản, 3 trận thắng tuyệt đối giúp đại diện Đông Á giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng B cùng vé đến với U17 World Cup 2026. 

Việc U17 Qatar không thể vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 khiến cơ hội dự U17 World Cup dành cho đội xếp thứ ba tốt nhất là không còn. Vì thế, các trận lượt cuối bảng A không còn nhiều ý nghĩa ngoài việc phân định ngôi thứ. 

Trong tình thế không còn nhiều ý nghĩa, các đội bảng A đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. U17 Saudi Arabia hòa U17 Tajikistan 5-5 sau khi cùng nhau giành quyền vào tứ kết trong khi U17 Thái Lan và U17 Myanmar chia tay giải với trận hòa 2-2. 

Tại tứ kết, U17 Saudi Arabia sẽ gặp U17 Trung Quốc trong khi U17 Nhật Bản đấu U17 Tajikstan. 

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026
VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE tại lượt trận thứ ba vòng bảng giải U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5, giải đấu sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng của 2 bảng A và B.

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026
VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

