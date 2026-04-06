Đội hình tiêu biểu vòng 17 V-League 2025/2026: Sự áp đảo của CLB CAHN

Đội hình tiêu biểu vòng 17 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự áp đảo của CLB CAHN với 4 cầu thủ góp mặt. Đội bóng đang dẫn đầu V-League có nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc trong trận thắng 5-1 trước Đà Nẵng.

Ở vị trí thủ môn, Trần Nguyên Mạnh (Nam Định) có vòng đấu tốt khi sở hữu ít nhất hai pha cản phá, góp phần giúp đội bóng thành Nam thắng 2-0 trên sân Hà Tĩnh.

Hàng hậu vệ ba người gồm Vương Văn Huy (SLNA), Trần Đình Khương (CLB TP.HCM) và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng FC). Văn Huy ghi bàn thắng quan trọng trong trận SLNA hòa Thể Công Viettel 1-1 trong khi Đình Khương và Nhật Minh có nhiều tình huống cản phá tốt trong các trận CLB TP.HCM gặp PVF-CAND và Hải Phòng FC gặp Hà Nội FC.

Ở phía trên là bốn cái tên: Leo Artur, Nguyễn Quang Hải, Stefan Mauk (CLB CAHN) và Lê Văn Thuận (Ninh Bình). Bộ ba của CLB CAHN chính là "xương sống" giúp đội bóng này thắng 5-1 trước Đà Nẵng. Leo Artur và Quang Hải có cú đúp kiến tạo còn Mauk có hai lần trực tiếp ghi bàn.

Với Văn Thuận, cầu thủ này dù chỉ vào sân từ hiệp hai trận Ninh Bình gặp HAGL nhưng đã kịp để lại dấu ấn với pha xử lý đẳng cấp và ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình có trọn vẹn ba điểm.

Trên hàng công là ba cái tên: Rimario (Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Son (Nam Định) và Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN). Rimario cùng Xuân Son mỗi người có một bàn thắng, một kiến tạo trong khi Đình Bắc có được cú đúp bàn thắng, những pha lập công đầu tiên của chân sút này ở mùa giải năm nay tại sân chơi V-League.