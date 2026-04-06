Đội hình tiêu biểu vòng 17 V-League 2025/2026: Sự áp đảo của CLB CAHN

Thứ Hai, 16:00, 06/04/2026
VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 17 V-League 2025/2026, CLB CAHN áp đảo khi có nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc trong trận thắng 5-1 trước Đà Nẵng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đội hình tiêu biểu vòng 17 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự áp đảo của CLB CAHN với 4 cầu thủ góp mặt. Đội bóng đang dẫn đầu V-League có nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc trong trận thắng 5-1 trước Đà Nẵng. 

Doi hinh tieu bieu vong 17 v-league 2025 2026 su ap dao cua clb cahn hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt. 

Ở vị trí thủ môn, Trần Nguyên Mạnh (Nam Định) có vòng đấu tốt khi sở hữu ít nhất hai pha cản phá, góp phần giúp đội bóng thành Nam thắng 2-0 trên sân Hà Tĩnh. 

Hàng hậu vệ ba người gồm Vương Văn Huy (SLNA), Trần Đình Khương (CLB TP.HCM) và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng FC). Văn Huy ghi bàn thắng quan trọng trong trận SLNA hòa Thể Công Viettel 1-1 trong khi Đình Khương và Nhật Minh có nhiều tình huống cản phá tốt trong các trận CLB TP.HCM gặp PVF-CAND và Hải Phòng FC gặp Hà Nội FC. 

Ở phía trên là bốn cái tên: Leo Artur, Nguyễn Quang Hải, Stefan Mauk (CLB CAHN) và Lê Văn Thuận (Ninh Bình). Bộ ba của CLB CAHN chính là "xương sống" giúp đội bóng này thắng 5-1 trước Đà Nẵng. Leo Artur và Quang Hải có cú đúp kiến tạo còn Mauk có hai lần trực tiếp ghi bàn. 

Doi hinh tieu bieu vong 17 v-league 2025 2026 su ap dao cua clb cahn hinh anh 2

Với Văn Thuận, cầu thủ này dù chỉ vào sân từ hiệp hai trận Ninh Bình gặp HAGL nhưng đã kịp để lại dấu ấn với pha xử lý đẳng cấp và ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình có trọn vẹn ba điểm. 

Trên hàng công là ba cái tên: Rimario (Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Son (Nam Định) và Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN). Rimario cùng Xuân Son mỗi người có một bàn thắng, một kiến tạo trong khi Đình Bắc có được cú đúp bàn thắng, những pha lập công đầu tiên của chân sút này ở mùa giải năm nay tại sân chơi V-League. 

Trần Tiến/VOV.VN
Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở Thiên Trường

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026, trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Nam Định với HAGL tại sân Thiên Trường nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026, trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Nam Định với HAGL tại sân Thiên Trường nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026: Khó cản CAHN?

VOV.VN - CLB CAHN đang dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 một cách thuyết phục. Sau 17 vòng đấu, thầy trò HLV Polking tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai.

VOV.VN - CLB CAHN đang dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 một cách thuyết phục. Sau 17 vòng đấu, thầy trò HLV Polking tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai.

Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

VOV.VN - Vòng 17 V-League 2025/2026 chứng kiến CAHN và Thanh Hóa có chiến thắng đậm và quan trọng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

VOV.VN - Vòng 17 V-League 2025/2026 chứng kiến CAHN và Thanh Hóa có chiến thắng đậm và quan trọng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

