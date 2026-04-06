Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở Thiên Trường
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026, trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Nam Định với HAGL tại sân Thiên Trường nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
Theo lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Sau trận hòa thất vọng trước SLNA, đội bóng áo lính sẽ có cơ hội giành 3 điểm, khi HLV Popov gặp lại đội bóng cũ.
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định sẽ đối đầu với HAGL tại Thiên Trường. Nam Định đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp nên đang có sự hưng phấn rất lớn. Nếu Xuân Son và đồng đội chơi tốt, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể giành 3 điểm.
Các trận đấu khác của vòng 18 V-League 2025/2026 như sau: SLNA vs Đà Nẵng, Hải Phòng vs Công an TP.HCM, CLB TP.HCM vs Ninh Bình, PVF CAND vs CAHN, Hà Nội FC vs Hà Tĩnh.