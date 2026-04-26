Kết quả V-League hôm nay 26/4: Thể Công Viettel chia điểm cay đắng trước Đà Nẵng

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đội nhì bảng Thể Công Viettel được đánh giá trội hơn khi tới làm khách của Đà Nẵng đang đứng áp chót. Tuy nhiên, Thể Công Viettel đã sảy chân trong cuộc đua vô địch khi phải chia điểm với Đà Nẵng sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Ngay phút đầu tiên, Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha bóng có phần “hài hước”. Hai cầu thủ chủ nhà bất ngờ va vào nhau rồi ngã xuống khi cố đón đường căng ngang của Văn Long, qua đó gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Thể Công Viettel. Lopez chớp thời cơ dứt điểm thành bàn.

Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa. (Ảnh: VPF)

Phong độ chói sáng của Lucao giúp Thể Công Viettel dẫn ngược 2-1. Ngoại binh người Brazil đá phạt thành bàn ở phút 22 và có pha tung người dứt điểm chuẩn xác trong tư thế khó ở phút 32. Dẫu vậy, cú đúp của Lucao không thể giúp đội khách nắm lợi thế khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 44, thủ môn Văn Việt băng ra lỡ trớn còn trung vệ Bùi Tiến Dũng thất thế trước ngoại binh Makaric khi bóng được rót vào vòng cấm Thể Công Viettel. Kết quả, Makaric đánh đầu thành bàn, gỡ hòa 2-2 cho Đà Nẵng.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel tái lập thế dẫn bàn sau pha phối hợp ăn ý ở phút 74. Trần Danh Trung chọc khe sắc sảo, Đinh Viết Tú băng xuống rồi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản và nâng tỷ số lên 3-2.

Tiếc rằng, Thể Công Viettel không thể giữ vững chiến thắng. Phút 90+2, Lopez thực hiện thành công quả phạt đền giúp Đà Nẵng có trận hòa 3-3 trên sân nhà, sau khi Đinh Viết Tú phạm lỗi trong vòng cấm.

Với kết quả này, Thể Công Viettel có 42 điểm, tiếp tục đứng nhì bảng và bị CAHN nới rộng cách biệt lên thành 9 điểm trên đường đua vô địch V-League 2025/2026. Trong khi đó, Đà Nẵng leo lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống cuối bảng khi có cùng 13 điểm nhưng hơn chỉ số phụ.

CA TP.HCM giành chiến thắng trước Hà Tĩnh. (Ảnh: VPF)

Ở trận đấu cùng giờ, CA TP.HCM đã giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh. Tác giả bàn thắng duy nhất trong trận này là Williams Lee Oliver Grant với pha dứt điểm chuẩn xác ở phút 12.

Chiến thắng này giúp CA TP.HCM có 29 điểm và tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Phía bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh đang đứng thứ 9 với 23 điểm.

