  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League: Nổi bật Đình Bắc, vinh danh các nội binh

Thứ Hai, 15:00, 04/05/2026
VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Đình Bắc. Bên cạnh đó là màn trình diễn xuất sắc từ các nội binh.

Vòng 21 V-League 2025/2026 kết thúc với điểm nhấn là Đình Bắc tiếp tục nối dài mạch ghi bàn liên tiếp. Pha lập công trong trận CLB CAHN thắng Hải Phòng FC đã là bàn thắng thứ 8 chỉ trong 5 trận gần nhất của cầu thủ này. 

Bên cạnh sự tỏa sáng của Đình Bắc, các nội binh cũng có vòng đấu ấn tượng. Do đó, không khó hiểu khi trong Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn có đến 9 cầu thủ nội. 

Đình Bắc tiếp tục có vòng đấu ấn tượng. (Ảnh: VPF). 

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (HAGL) đã có ít nhất 2 pha cản phá xuất sắc giúp HAGL có chiến thắng 1-0 trước SLNA ngay trên sân Vinh. 

Hàng hậu vệ 3 người gồm có: Đặng Văn Tới (Nam Định), Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC) và Leygley Adou Minh (CLB CAHN). Nếu như Anh Tiệp và Adou Minh ghi những bàn thắng quan trọng thì Văn Tới có trận đấu tốt ở khâu phòng ngự để giúp Nam Định thắng CLB CA TP.HCM 2-0. 

Các cầu thủ của tuyến tiền vệ tuần này là Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Tĩnh), Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định). 

Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Văn Khang cùng Xuân Mạnh ghi bàn đem về chiến thắng cho đội bóng chủ quản, Tuấn Anh cũng đóng góp 1 kiến tạo ở trận Nam Định thắng CLB CA TP.HCM 2-0. Trong khi đó, Trọng Hoàng có trận đấu với nhiều tình huống tranh  hiệu quả ở giữa sân, đóng góp vào trận hòa của Hà Tĩnh trên sân PVF-CAND. 

Trên hàng công là 3 cái tên Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN), Junior Batista (HAGL) và Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa). 3 chân sút này đã ghi những bàn thắng quyết định để giúp đội bóng của mình giành được những kết quả khả quan ở vòng 21. 

Viết bình luận

Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/2026, CAHN tiến thêm một bước dài tới ngôi vương, trong khi PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/26 đã xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng khi hai đội cuối bảng đang ở tình thế rất khó khăn.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21.

