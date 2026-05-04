Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

CAHN áp sát ngôi vương

Vòng 21 V-League 2025/2026 chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của CAHN khi đè bẹp Hải Phòng ngay tại "chảo lửa" Lạch Tray. Dù đoàn quân của HLV Polking vấp phải lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu từ đội chủ nhà, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Đình Bắc đã giúp đội bóng ngành Công an khai thông thế bế tắc ở phút 32.

CAHN thắng thuyết phục Hải Phòng ở Lạch Tray (Ảnh: VPF)

Đây là pha lập công thứ 8 của Đình Bắc chỉ trong 5 trận đấu gần nhất. Cựu cầu thủ Quảng Nam đang cho thấy bản năng "sát thủ" đáng sợ kể từ khi được HLV Polking đẩy lên đá cao nhất trên hàng công.

Bàn mở tỉ số giúp CAHN cởi bỏ áp lực và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Đô thực hiện pha đột phá dũng mãnh rồi kiến tạo thuận lợi để Adou Minh nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Sang hiệp 2, CAHN duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tung ra những pha chuyển trạng thái sắc lẹm. Nếu thủ môn Đình Triệu không thi đấu xuất thần, đội bóng ngành Công an chắc chắn đã có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Chiến thắng này giúp CAHN bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch, nhất là khi đối thủ trực tiếp Thể Công Viettel vừa bị Ninh Bình cầm chân với tỉ số 1-1. Hiện tại, CAHN sở hữu 54 điểm, bỏ xa Thể Công Viettel 11 điểm và Hà Nội FC 15 điểm. Ở vòng 22, nếu đánh bại Nam Định và Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh, thầy trò HLV Polking sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu.

Cuộc chiến trụ hạng vẫn đầy kịch tính

Song song với cuộc đua vô địch, nhóm cuối bảng cũng chứng kiến những diễn biến nghẹt thở. Vòng 21 ghi nhận bước ngoặt quan trọng của HAGL, Thanh Hóa và CLB TP.HCM.

HAGL đánh bại SLNA ở sân Vinh (Ảnh: VPF)

Trận hòa 1-1 tại Gò Đậu giúp Thanh Hóa và CLB TP.HCM cùng chạm mốc 21 điểm, lần lượt xếp vị trí thứ 11 và 12. Kết quả này thiết lập khoảng cách an toàn 7-8 điểm so với hai đội cuối bảng là PVF CAND và Đà Nẵng.

Ấn tượng nhất vòng đấu này là sự bứt phá của HAGL. Dù làm khách tại sân Vinh, đội bóng phố Núi vẫn giành trọn 3 điểm trước SLNA nhờ chiến thuật hợp lý. Chiến thắng 1-0 giúp đoàn quân của HLV Quang Trãi leo lên vị trí thứ 10 với 22 điểm. Với khoảng cách 9 điểm so với đáy bảng, "Hổ Bi-Rai" đã có thể tạm yên tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Kết quả vòng 21 V-League 2025/2026

Thực tế cho thấy, tấm vé xuôi hạng Nhất hiện chỉ còn là câu chuyện riêng giữa PVF CAND và Đà Nẵng. Cả hai đội đều đang có phong độ nghèo nàn, khiến hy vọng lật ngược thế cờ trong giai đoạn cuối mùa trở nên mong manh. Dù vậy, với những bất ngờ của bóng đá, 5 vòng đấu cuối cùng hứa hẹn vẫn sẽ vô cùng rực lửa.