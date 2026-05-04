中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

Thứ Hai, 10:45, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/2026, CAHN tiến thêm một bước dài tới ngôi vương, trong khi PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

CAHN áp sát ngôi vương

Vòng 21 V-League 2025/2026 chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của CAHN khi đè bẹp Hải Phòng ngay tại "chảo lửa" Lạch Tray. Dù đoàn quân của HLV Polking vấp phải lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu từ đội chủ nhà, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Đình Bắc đã giúp đội bóng ngành Công an khai thông thế bế tắc ở phút 32.

sau vong 21 v-league 2025 2026 cahn cham tay vao cup vo dich hinh anh 1
CAHN thắng thuyết phục Hải Phòng ở Lạch Tray (Ảnh: VPF)

Đây là pha lập công thứ 8 của Đình Bắc chỉ trong 5 trận đấu gần nhất. Cựu cầu thủ Quảng Nam đang cho thấy bản năng "sát thủ" đáng sợ kể từ khi được HLV Polking đẩy lên đá cao nhất trên hàng công.

Bàn mở tỉ số giúp CAHN cởi bỏ áp lực và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Đô thực hiện pha đột phá dũng mãnh rồi kiến tạo thuận lợi để Adou Minh nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Sang hiệp 2, CAHN duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tung ra những pha chuyển trạng thái sắc lẹm. Nếu thủ môn Đình Triệu không thi đấu xuất thần, đội bóng ngành Công an chắc chắn đã có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Chiến thắng này giúp CAHN bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch, nhất là khi đối thủ trực tiếp Thể Công Viettel vừa bị Ninh Bình cầm chân với tỉ số 1-1. Hiện tại, CAHN sở hữu 54 điểm, bỏ xa Thể Công Viettel 11 điểm và Hà Nội FC 15 điểm. Ở vòng 22, nếu đánh bại Nam Định và Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh, thầy trò HLV Polking sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu.

Cuộc chiến trụ hạng vẫn đầy kịch tính

Song song với cuộc đua vô địch, nhóm cuối bảng cũng chứng kiến những diễn biến nghẹt thở. Vòng 21 ghi nhận bước ngoặt quan trọng của HAGL, Thanh Hóa và CLB TP.HCM.

sau vong 21 v-league 2025 2026 cahn cham tay vao cup vo dich hinh anh 2
HAGL đánh bại SLNA ở sân Vinh (Ảnh: VPF)

Trận hòa 1-1 tại Gò Đậu giúp Thanh Hóa và CLB TP.HCM cùng chạm mốc 21 điểm, lần lượt xếp vị trí thứ 11 và 12. Kết quả này thiết lập khoảng cách an toàn 7-8 điểm so với hai đội cuối bảng là PVF CAND và Đà Nẵng.

Ấn tượng nhất vòng đấu này là sự bứt phá của HAGL. Dù làm khách tại sân Vinh, đội bóng phố Núi vẫn giành trọn 3 điểm trước SLNA nhờ chiến thuật hợp lý. Chiến thắng 1-0 giúp đoàn quân của HLV Quang Trãi leo lên vị trí thứ 10 với 22 điểm. Với khoảng cách 9 điểm so với đáy bảng, "Hổ Bi-Rai" đã có thể tạm yên tâm trong cuộc đua trụ hạng.

sau vong 21 v-league 2025 2026 cahn cham tay vao cup vo dich hinh anh 3
Kết quả vòng 21 V-League 2025/2026

Thực tế cho thấy, tấm vé xuôi hạng Nhất hiện chỉ còn là câu chuyện riêng giữa PVF CAND và Đà Nẵng. Cả hai đội đều đang có phong độ nghèo nàn, khiến hy vọng lật ngược thế cờ trong giai đoạn cuối mùa trở nên mong manh. Dù vậy, với những bất ngờ của bóng đá, 5 vòng đấu cuối cùng hứa hẹn vẫn sẽ vô cùng rực lửa.

sau vong 21 v-league 2025 2026 cahn cham tay vao cup vo dich hinh anh 4
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 21
Nguyễn Hải/VOV.VN
Tag: vòng 21 V-League 2025/2026 CAHN Hải Phòng FC Đình Bắc trụ hạng V-League Thể Công Viettel HAGL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Danh sách vua phá lưới V-League: Đình Bắc bứt phá nhanh chóng
Danh sách vua phá lưới V-League: Đình Bắc bứt phá nhanh chóng

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League đang chứng kiến màn nước rút của Đình Bắc khi ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp.

Danh sách vua phá lưới V-League: Đình Bắc bứt phá nhanh chóng

Danh sách vua phá lưới V-League: Đình Bắc bứt phá nhanh chóng

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League đang chứng kiến màn nước rút của Đình Bắc khi ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5, U17 nữ Việt Nam có trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc ở VCK giải U17 nữ châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5, U17 nữ Việt Nam có trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc ở VCK giải U17 nữ châu Á 2026.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế