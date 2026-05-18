Đội hình tiêu biểu vòng 23 V-League: Vinh danh CLB CAHN

Thứ Hai, 15:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB CAHN có chiến thắng để chính thức vô địch sớm 3 vòng nên không có gì khó hiểu khi đội bóng này sở hữu 2 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 23 V-League do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 23 V-League 2025/2026 kết thúc với sự kiện nổi bật nhất là chiến thắng 2-0 của CLB CAHN trước Thanh Hóa. Trận thắng này giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Polking chính thức vô địch  sớm 3 vòng. Dưới đây là  đội hình tiêu biểu vòng 23 V-League do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Vị trí thủ môn của vòng gọi tên Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel). Thủ thành này có ít nhất 2 pha cản phá rõ ràng trong trận Thể Công Viettel thắng Nam Định 2-0. 

Doi hinh tieu bieu vong 23 v-league vinh danh clb cahn hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt. 

Hàng thủ 3 người gồm có Helerson (Hà Tĩnh), Leygley Adou Minh (CLB CAHN) và Adriel Silva (Hà Nội FC). Trong khi Helerson có bàn thắng quan trọng thì cả Adou Minh lẫn Adriel đều chơi tốt ở khâu phòng ngự, giúp đội nhà sạch lưới ở vòng đấu này. 

Hàng tiền vệ 4 người gồm những cái tên: Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel), Luiz Antonio (Hải Phòng FC), Geovane Magno (Ninh Bình) và Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN). 

Doi hinh tieu bieu vong 23 v-league vinh danh clb cahn hinh anh 2

Geovane (cầu thủ đã nhập tịch thành công và mang tên Nguyễn Tài Lộc từ mùa tới) đã ghi cú đúp giúp Ninh Bình thắng SLNA 2-1 trong khi Xuân Tiến và Antonio mỗi người có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Với Đình Bắc, cầu thủ của CLB CAHN chơi xông xáo và chính là người kiếm về quả phạt đền, làm thay đổi cục diện trận đấu gặp Thanh Hóa. 

Trên hàng công là 3 cái tên Võ Nguyên Hoàng (Đà Nẵng), Daniel Passira (Hà Nội FC) và Nguyễn Hữu Sơn (Hải Phòng FC). Cả 3 gương mặt này đều mỗi người có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo ở vòng 23. 

Trần Tiến/VOV.VN
Sau vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN vô địch, hấp dẫn đua trụ hạng
CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng
Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League
Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League
