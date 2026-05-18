Sau vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu

CAHN đăng quang V-League 2025/2026

Vòng 23 V-League 2025/2026 chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của nhiều đội chủ nhà. Ngoài Hải Phòng và CAHN giành chiến thắng, các đội chủ nhà còn lại đều không đạt kết quả như kỳ vọng.

CAHN vô địch V-League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu (Ảnh: Như Đạt)

CLB Công an TP.HCM dù được đánh giá cao hơn Đà Nẵng nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội chỉ giành kết quả hòa 2-2, qua đó xa dần mục tiêu lọt vào tốp 4. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng có thêm 1 điểm quan trọng để thoát vị trí cuối bảng, trong bối cảnh PVF CAND thua đậm Hà Nội FC 0-4 ở vòng đấu này.

SLNA, HAGL và Nam Định cũng gây thất vọng trên sân nhà. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra nhiều khó khăn cho Ninh Bình nhưng vẫn nhận thất bại 1-2, qua đó chưa thể sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trong khi đó, HAGL tiếp tục chìm trong khủng hoảng phong độ. Sau thất bại trước PVF CAND, đoàn quân của HLV Quang Trãi tiếp tục thua Hà Tĩnh 0-2 ngay tại Pleiku. Với kết quả này, HAGL đứng thứ 11 với 22 điểm, trong khi Hà Tĩnh chính thức trụ hạng sớm trước 3 vòng đấu.

HAGL thua Hà Tĩnh ngay trên sân nhà (Ảnh: VPF)

CLB Nam Định cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt thi đấu thiếu hiệu quả và nhận thất bại 0-2 trước đội bóng áo lính.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng và CAHN là hai đội chủ nhà giành trọn 3 điểm tại vòng 23. Hải Phòng thắng CLB TP.HCM 4-2, còn CAHN vượt qua Thanh Hóa với tỉ số 2-0.

Chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh giúp thầy trò HLV Polking nâng tổng điểm lên 60, hơn Thể Công Viettel 11 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 sớm.

Cuộc đua trụ hạng căng thẳng

Dù CAHN đã sớm đăng quang, cuộc cạnh tranh trong tốp 3 vẫn diễn ra hấp dẫn. Hiện tại, Thể Công Viettel chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi á quân khi sở hữu 49 điểm, hơn Ninh Bình 5 điểm và Hà Nội FC 7 điểm. Đoàn quân của HLV Popov chỉ cần giành thêm từ 4 đến 6 điểm để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai.

Kết quả vòng 23 V-League 2025/2026

Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt. Sau trận hòa trước CLB Công an TP.HCM, Đà Nẵng có 17 điểm, bằng điểm với PVF CAND nhưng tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Không chỉ Đà Nẵng và PVF CAND, CLB TP.HCM với 21 điểm hay HAGL với 22 điểm cũng chưa thể an toàn. Nếu không cải thiện thành tích ở 3 vòng đấu còn lại, các đội bóng này hoàn toàn có thể rơi vào tình thế nguy hiểm.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 23

