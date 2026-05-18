Bất ngờ cái tên rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026

Thứ Hai, 12:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB TP.HCM bất ngờ lao dốc và rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026 sau chuỗi trận đáng thất vọng.

bat ngo cai ten roi vao vong xoay tru hang v-league 2025 2026 hinh anh 1
CLB TP.HCM phải đua trụ hạng ở V-League mùa giải 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 đã sớm hạ màn khi CLB CAHN đã đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, nhưng ở nhóm cuối bảng lại diễn ra kịch bản hoàn toàn trái ngược. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào TP.HCM khi đội bóng này bất ngờ rơi vào vòng xoáy trụ hạng dù từng được đánh giá đủ sức cạnh tranh vị trí an toàn.

Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đã kéo TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 12 với 21 điểm và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến mọi lợi thế tích lũy trước đó gần như bị xóa sạch, đẩy đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh vào thế cực kỳ rủi ro.

Thất bại trước Hải Phòng ở vòng 23 là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của CLB TP.HCM. Dù chơi ngang ngửa và hòa 2-2 trong hiệp 1, TP.HCM lại sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2 khi liên tiếp để thủng lưới thêm 2 bàn.

bat ngo cai ten roi vao vong xoay tru hang v-league 2025 2026 hinh anh 2
CLB TP.HCM thua 2-4 trước Hải Phòng ở vòng 23 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Vấn đề của TP.HCM không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách họ thất bại một cách thiếu kiểm soát. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm vị trí, trong khi hàng công lại phụ thuộc quá nhiều vào những tình huống xử lý cá nhân rời rạc.

Hiệu suất ghi bàn yếu kém của các ngoại binh càng khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Ugochukwu Oduenyi chỉ có được 4 bàn sau 22 trận, trong khi Sam Bruce thậm chí chưa ghi bàn nào sau 6 lần ra sân.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng chưa mang lại hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Dưới thời HLV Hứa Hiền Vinh, TP.HCM vẫn loay hoay cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa sống còn với TP.HCM, đặc biệt là cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 24 được xem như “chung kết ngược”. Nếu giành chiến thắng, Nguyễn Trần Việt Cường và các đồng đội sẽ được giải tỏa áp lực, trong khi kết quả bất lợi có thể đẩy đội bóng này vào khủng hoảng sâu hơn trong cuộc đua trụ hạng.

bat ngo cai ten roi vao vong xoay tru hang v-league 2025 2026 hinh anh 3
HLV Hứa Hiền Vinh cần xốc lại tinh thần cho các cầu thủ TP.HCM trong bối cảnh V-League 2025/2026 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn. (Ảnh: VPF)

Không chỉ riêng TP.HCM, cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau vòng 23, hàng loạt đội bóng như HAGL, Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn đang chật vật trong cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa và SLNA cũng chưa chắc suất trụ hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Sau vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN vô địch, hấp dẫn đua trụ hạng

CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3

Học trò cưng một thời của HLV Troussier tạo diễn biến hy hữu ở V-League

Tin bóng đá 11-5: Đỗ Hoàng Hên báo tin không vui sau vòng 22 V-League 2025/2026

Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026: Không thể cản Đình Bắc

Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch

