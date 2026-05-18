Bất ngờ cái tên rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026

CLB TP.HCM phải đua trụ hạng ở V-League mùa giải 2025/2026.

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 đã sớm hạ màn khi CLB CAHN đã đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, nhưng ở nhóm cuối bảng lại diễn ra kịch bản hoàn toàn trái ngược. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào TP.HCM khi đội bóng này bất ngờ rơi vào vòng xoáy trụ hạng dù từng được đánh giá đủ sức cạnh tranh vị trí an toàn.

Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đã kéo TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 12 với 21 điểm và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến mọi lợi thế tích lũy trước đó gần như bị xóa sạch, đẩy đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh vào thế cực kỳ rủi ro.

Thất bại trước Hải Phòng ở vòng 23 là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của CLB TP.HCM. Dù chơi ngang ngửa và hòa 2-2 trong hiệp 1, TP.HCM lại sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2 khi liên tiếp để thủng lưới thêm 2 bàn.

CLB TP.HCM thua 2-4 trước Hải Phòng ở vòng 23 V-League 2025/2026.

Vấn đề của TP.HCM không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách họ thất bại một cách thiếu kiểm soát. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm vị trí, trong khi hàng công lại phụ thuộc quá nhiều vào những tình huống xử lý cá nhân rời rạc.

Hiệu suất ghi bàn yếu kém của các ngoại binh càng khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Ugochukwu Oduenyi chỉ có được 4 bàn sau 22 trận, trong khi Sam Bruce thậm chí chưa ghi bàn nào sau 6 lần ra sân.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng chưa mang lại hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Dưới thời HLV Hứa Hiền Vinh, TP.HCM vẫn loay hoay cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa sống còn với TP.HCM, đặc biệt là cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 24 được xem như “chung kết ngược”. Nếu giành chiến thắng, Nguyễn Trần Việt Cường và các đồng đội sẽ được giải tỏa áp lực, trong khi kết quả bất lợi có thể đẩy đội bóng này vào khủng hoảng sâu hơn trong cuộc đua trụ hạng.

HLV Hứa Hiền Vinh cần xốc lại tinh thần cho các cầu thủ TP.HCM trong bối cảnh V-League 2025/2026 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn.

Không chỉ riêng TP.HCM, cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau vòng 23, hàng loạt đội bóng như HAGL, Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn đang chật vật trong cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng. Bên cạnh đó, Thanh Hóa và SLNA cũng chưa chắc suất trụ hạng.

