Tiến Linh bị loại, hàng tiền đạo ĐT Việt Nam tàn phai dấu ấn HLV Park Hang Seo

Bước lùi trong sự nghiệp của Tiến Linh

Hai năm sau ngày nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, Tiến Linh đang đánh mất vị thế ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Chân sút sinh năm 1997 không được triệu tập lên ĐT Việt Nam, sau khi thể hiện phong độ sa sút và mới chỉ ghi 3 bàn trong 16 trận ở V-League mùa này.

Tại vòng đấu gần nhất ở V-League, Tiến Linh vừa trở thành điểm nhấn theo cách không mong muốn khi có những pha bỏ lỡ khó tin trong trận CA TP.HCM thắng PVF CAND 1-0 tại vòng 16 V-League và phải nhận đánh giá phũ phàng từ HLV Lê Huỳnh Đức.

Tiến Linh đang sa sút phong độ trong màu áo CA TP.HCM. (Ảnh: VPF)

“Lúc này, tôi cũng muốn để Tiến Linh dự bị nhưng đội bóng đang thiếu tiền đạo” – HLV Lê Huỳnh Đức đưa ra tuyên bố sau trận CA TP.HCM thắng PVF CAND 1-0 tối 15/3. Ông cũng cho biết, Tiến Linh đang gặp vấn đề về tâm lý và đánh mất cảm giác ghi bàn cũng như sự tự tin.

Ngày 17/3, Tiến Linh tiếp tục có thêm bước lùi trong sự nghiệp khi bị HLV Kim Sang Sik gạch tên khỏi danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với ĐT Bangladesh và gặp ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik đã quyết định loại Tiến Linh để lựa chọn những tiền đạo có thống kê không mấy ấn tượng tại V-League gồm: Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Trần Việt Cường.

Nguyễn Xuân Son vẫn chưa lấy lại phong độ sau chấn thương và mới ghi 1 bàn tại V-League. Phạm Tuấn Hải không thường xuyên đá chính tại Hà Nội FC và mới có 3 bàn tại V-League mùa này. Phạm Gia Hưng chưa đá chính lần nào và có 3 bàn sau 12 lần vào sân từ ghế dự bị trong màu áo Ninh Bình. Nguyễn Trần Việt Cường cũng chỉ có 3 bàn sau 12 lần ra sân cho Becamex TP.HCM.

HLV Kim Sang Sik cho thấy ĐT Việt Nam đang ưu tiên thử nghiệm những phương án mới trên hàng tấn công, giữa bối cảnh đã chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia. Trong khi đó, Tiến Linh không còn vị thế trụ cột ở ĐT Việt Nam như giai đoạn 2019 – 2025.

Danh sách ĐT Việt Nam được công bố chiều 17/3. (Ảnh: VFF)

Dấu ấn thời HLV Park Hang Seo tàn phai trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam

Hàng tiền đạo ĐT Việt Nam đang chứng kiến dấu ấn của HLV Park Hang Seo tàn phai nhanh chóng. Những chân sút gắn liền với “thế hệ vàng” của ĐT Việt Nam dưới thời thầy Park gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức - đều đã đánh mất vị thế.

Nguyễn Tiến Linh vừa bị loại khỏi ĐT Việt Nam và không còn đóng vai trò tiền đạo chủ lực như trước đây. Nguyễn Văn Toàn vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương. Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức đã vắng bóng ở ĐT Việt Nam từ lâu.

Trong danh sách ĐT Việt Nam tập trung lần này, vẫn còn 2/4 người từng làm việc với thầy Park. Tuy nhiên, Phạm Tuấn Hải chỉ xuất hiện ở ĐT Việt Nam ở giai đoạn cuối thời HLV Park Hang Seo và không đóng vai trò biểu tượng, còn Nguyễn Trần Việt Cường hiếm khi được ông Park sử dụng ở U23 Việt Nam.

Trung vệ Trần Đình Trọng được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng

Dù hàng tiền đạo ĐT Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh mẽ, thì các tuyến còn lại của ĐT Việt Nam vẫn quy tụ hàng loạt cầu thủ từng là “học trò cưng” của HLV Park Hang Seo.

Ở hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng có sự trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, sát cánh cùng những Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Ngọc Bảo và thủ môn Đặng Văn Lâm. Trên hàng tiền vệ vẫn còn 2 nhạc trưởng của thầy Park là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Bài công bố danh sách ĐT Việt Nam trên trang chủ VFF cũng dành những lời có cánh cho màn tái xuất của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu: “Sự trở lại của Trần Đình Trọng được đánh giá là đúng thời điểm khi trung vệ này đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB CAHN, thường xuyên ra sân và thể hiện vai trò chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu dù mới tái xuất chưa lâu nhưng đã nhanh chóng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận gần nhất, điều này cho thấy sự sẵn sàng về chuyên môn cũng như phong độ”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3, sau đó đá giao hữu với ĐT Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy và gặp ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.