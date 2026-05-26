Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc

U17 Mali đã tạo nên cú sốc lớn khi sa thải HLV trưởng Demba Mamadou Traore chỉ ít tháng trước thềm khởi tranh U17 World Cup 2026. Quyết định này xuất phát từ màn trình diễn thất vọng của đội bóng Tây Phi tại giải U17 châu Phi.

HLV Demba Mamadou Traore bị sa thải sau khi U17 Mali có thành tích không tốt ở giải U17 châu Phi. (Ảnh: FMF)

Ở vòng bảng, U17 Mali chỉ có một chiến thắng và liên tiếp gây thất vọng với những trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đỉnh điểm là thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước U17 Senegal tại tứ kết dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đáng chú ý, quyết định sa thải được đưa ra khá chóng vánh khi HLV Traore chỉ nhận thông báo qua một cuộc gọi ngắn từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mali. Điều này khiến đội bóng rơi vào cảnh bất ổn nghiêm trọng ngay trước giải đấu lớn nhất cấp độ U17 diễn ra tại Qatar.

Việc thay tướng cận ngày thi đấu chắc chắn ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị chiến thuật và ổn định lực lượng của U17 Mali. Dù vẫn được xem là hạt giống mạnh ở bảng G, sức mạnh của đại diện châu Phi đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Với U17 Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức khi đối thủ lớn ở bảng đấu có nhiều biến động. Theo lịch thi đấu bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali ở lượt trận cuối vào ngày 26/11. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt so tài với U17 Bỉ vào ngày 20/11 và gặp U17 New Zealand ngày 23/11.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn