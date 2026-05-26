Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, khi các đối thủ đều sở hữu những điểm mạnh riêng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ vào ngày 20/11, gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 Mali ngày 26/11.

Trong số các đối thủ, U17 Bỉ được xem là thử thách lớn nhất với chất lượng đội hình vượt trội và giá trị chuyển nhượng ấn tượng. Trong khi đó, U17 Mali mang đến phong cách thi đấu giàu thể lực, tốc độ và không ngại va chạm. U17 New Zealand được đánh giá là đối thủ “dễ thở” hơn với lối chơi có phần tương đồng các đội bóng châu Đại Dương như Australia.

Theo kế hoạch, VCK U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Theo thể thức, 12 bảng đấu sẽ chọn ra 32 đội đi tiếp, gồm các đội nhất, nhì và những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out.

