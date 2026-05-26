Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Thứ Ba, 07:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, khi các đối thủ đều sở hữu những điểm mạnh riêng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ vào ngày 20/11, gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 Mali ngày 26/11.

lich thi dau u17 viet nam tai u17 world cup 2026 hinh anh 1
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026

Trong số các đối thủ, U17 Bỉ được xem là thử thách lớn nhất với chất lượng đội hình vượt trội và giá trị chuyển nhượng ấn tượng. Trong khi đó, U17 Mali mang đến phong cách thi đấu giàu thể lực, tốc độ và không ngại va chạm. U17 New Zealand được đánh giá là đối thủ “dễ thở” hơn với lối chơi có phần tương đồng các đội bóng châu Đại Dương như Australia.

Theo kế hoạch, VCK U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Theo thể thức, 12 bảng đấu sẽ chọn ra 32 đội đi tiếp, gồm các đội nhất, nhì và những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 gây thất vọng lớn
Quách Khiêm/VOV.VN
Xác định đủ 48 đội dự VCK U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau những trận đấu rạng sáng 24/5, FIFA đã xác định được đầy đủ 48 đội tuyển sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Sau những trận đấu rạng sáng 24/5, FIFA đã xác định được đầy đủ 48 đội tuyển sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 châu Á 2026 xác định Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất

VOV.VN - Tiền vệ Maki Kitahara giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 châu Á 2026 sau khi ghi 6 bàn thắng trên hành trình vô địch của U17 Nhật Bản.

VOV.VN - Tiền vệ Maki Kitahara giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 châu Á 2026 sau khi ghi 6 bàn thắng trên hành trình vô địch của U17 Nhật Bản.

Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu.

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

