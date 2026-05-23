Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026

U17 Nhật Bản là đội kiểm soát bóng tốt hơn sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Với nhiều phương án tấn công, U17 Nhật Bản tung ra một số pha dứt điểm nguy hiểm.

Đến phút 31, Satomi đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc về góc xa mang về bàn mở tỉ số. Đến cuối hiệp một, U17 Nhật Bản liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Saito và Kitahara.

Sang đầu hiệp hai, Wan Xiang ghi bàn rút ngắn cách biệt cho U17 Trung Quốc. Đến phút 79, Zhao Songyuan thực hiện thành công cú sút phạt đền mang về bàn thắng thứ hai cho U17 Trung Quốc.

Trong thời gian còn lại, U17 Trung Quốc không thể ghi thêm bàn thắng. U17 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2, qua đó vô địch U17 châu Á 2026.