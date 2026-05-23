Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu.
U17 Nhật Bản là đội kiểm soát bóng tốt hơn sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Với nhiều phương án tấn công, U17 Nhật Bản tung ra một số pha dứt điểm nguy hiểm.
Đến phút 31, Satomi đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc về góc xa mang về bàn mở tỉ số. Đến cuối hiệp một, U17 Nhật Bản liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Saito và Kitahara.
Sang đầu hiệp hai, Wan Xiang ghi bàn rút ngắn cách biệt cho U17 Trung Quốc. Đến phút 79, Zhao Songyuan thực hiện thành công cú sút phạt đền mang về bàn thắng thứ hai cho U17 Trung Quốc.
Trong thời gian còn lại, U17 Trung Quốc không thể ghi thêm bàn thắng. U17 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2, qua đó vô địch U17 châu Á 2026.
U17 Nhật Bản đang có màn thể hiện rất ấn tượng tại giải đấu với thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau trận thắng nhọc nhằn ở bán kết, HLV Shingi Ono nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
U17 Trung Quốc thi đấu không thực sự tốt ở vòng bảng khi từng thua U17 Nhật Bản và U17 Indonesia, tiến vào vòng loại trực tiếp nhờ lách qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên khi vào vòng loại trực tiếp, U17 Trung Quốc lại có màn thể hiện rất ấn tượng.
Điều đó khiến màn tái đấu giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản ở chung kết được đánh giá sẽ rất kịch tính. Trận chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 23/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
HLV Bin Ukishima của U17 Trung Quốc chia sẻ: “Trong suốt giải đấu, U17 Nhật Bản là một đội bóng có tính tổ chức, chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào tính tổ chức của đội. Hai đội có một số khía cạnh hiểu rõ về nhau, cũng có những vấn đề còn xa lạ”.
“Việc lọt vào chung kết là tín hiệu rất tích cực với bóng đá Trung Quốc nói chung, nhưng đây là thành quả từ quá trình làm việc lâu dài của nhiều huấn luyện viên, cũng như những người tham gia phát triển cầu thủ trên khắp cả nước. Thời điểm này phản ánh nhiều năm nỗ lực bền bỉ.”
HLV Shingi Ono của U17 Nhật Bản chia sẻ: “Trải nghiệm trong suốt giải đấu này rất tốt cho toàn đội, và giờ chúng tôi tập trung để giành chức vô địch. Điều quan trọng là phải phát huy thế mạnh của đội. Các cầu thủ vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong một trận chung kết như thế này trước đây, vì vậy tôi muốn thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ”.
“U17 Trung Quốc là một đội bóng được tổ chức tốt và chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận chung kết sẽ hoàn toàn khác so với vòng bảng, chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Tôi không nghĩ chúng tôi có bất kỳ lợi thế nào. Chúng tôi phải tập trung ngay từ đầu.”
Trận đấu bắt đầu. U17 Nhật Bản là đội giao bóng trước.
3': Quyết liệt! Cả hai đội đều chơi với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, các cầu thủ có những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung lộ.
5': Sút xa! Có bóng trước vòng cấm, Wada tung ra cú sút xa nhưng thiếu chính xác, bóng đi sệt nhưng chệch khung thành.
10': Không được! U17 Nhật Bản đang là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa tìm ra được phương án xuyên phá hàng phòng ngự U17 Trung Quốc.
15': Nguy hiểm! Từ tình huống treo bóng ở trung lộ của Wada, bóng được rót vào vòng cấm khiến thủ thành Quin Ziniu không thể bắt dính bóng. Tuy nhiên, hậu vệ U17 Trung Quốc đã kịp thời phá bóng trước khi Saito kịp tung chân dứt điểm.
19': Nguy hiểm! Nhận đường chuyền từ biên của đồng đội, Saito hãm bóng bằng ngực rồi xoay người dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng bóng đập trúng cầu thủ phòng ngự U17 Trung Quốc bật ra.
20': Không vào! Đón đường chuyền sệt từ biên, Kitahara dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
25': Không được! U17 Trung Quốc vẫn đang chơi phòng ngự nên chưa có nhiều cơ hội tấn công về phía khung thành U17 Nhật Bản.
30': Không được! U17 Nhật Bản có đường chuyền cắt qua khung thành nhưng không cầu thủ nào kịp băng vào dứt điểm.
31': VÀOOOOOO !!! Satomi nhận bóng trước vòng cấm rồi xoay người xâm nhập xuống gần đáy biên, sau đó tung ra cú sút sệt về phía cột xa khiến thủ thành Quin Ziniu không kịp đổ người cản phá. Tỉ số của trận đấu là U17 Trung Quốc 0-1 U17 Nhật Bản.
36': Không được! Sau khi phải nhận bàn thua, U17 Trung Quốc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa mang lại hiệu quả.
37': Không vào! Từ ngoài vòng cấm, Chonan tung ra cú sút sệt hiểm hóc về cột xa nhưng thủ thành Qin Ziniu đã kịp đổ người đẩy bóng.
42': VÀOOOOOO !!!! Nhận đường chuyền thả bóng ra sau lưng hàng phòng ngự của đồng đội, Saito bứt tốc thoát xuống để vượt qua thủ thành Qin Ziniu rồi dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số trận đấu đang là U17 Trung Quốc 0-2 U17 Nhật Bản.
45': Thời gian bù giờ của hiệp một là 2 phút.
45+2': VÀOOOOOO !!! Kitahara thoải mái chỉnh bóng rồi tung ra cú sút sệt rất căng khiến thủ thành Qin Ziniu dù đã đổ người nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu đang là U17 Trung Quốc 0-3 U17 Nhật Bản.
Hiệp một kết thúc. Tỉ số trận đấu đang là U17 Trung Quốc 0-3 U17 Nhật Bản.
Hiệp hai bắt đầu.
47': Nguy hiểm! Saito xoay người trong vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang.
48': VÀOOOOOO !!! Nhận đường chuyền của đồng đội, Wan Xiang tăng tốc để qua người trong vòng cấm rồi chích mũi giày để bóng đi về góc xa khung thành khi thủ môn của U17 Nhật Bản băng ra khép góc. Tỉ số của trận đấu là U17 Trung Quốc 1-3 U17 Nhật Bản.
52': Không được! U17 Trung Quốc sau bàn rút ngắn cách biệt đẩy cao đội hình tấn công nhưng chưa tạo thêm pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.
57': Không được! U17 Nhật Bản có pha phát động tấn công nhanh nhưng đường chuyền từ sân nhà quá mạnh khiến Chonan không thể kiểm soát được bóng.
61': Nguy hiểm! Từ pha treo bóng ở trung lộ, bóng chạm đầu hai cầu thủ U17 Trung Quốc nhưng không đi vào khung thành, tạo điều kiện cho các cầu thủ phòng ngự U17 Nhật Bản phá bóng ra.
66': Thay người! U17 Trung Quốc đưa Xie Jin vào sân thay cho Shuai Weihao.
72': Không vào! Từ pha phản công nhanh, Kitahara có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, pha dứt điểm về phía cột xa của Kitahara lại đập cầu thủ U17 Trung Quốc đi ra ngoài khung thành.
77': Phạt đền! Motosuna có pha cao chân với Zhao Songyuan, trọng tài cho U17 Trung Quốc được hưởng phạt đền.
79': VÀOOOOOO !!! Trên chấm phạt đền, Zhao Songyuan thực hiện thành công cú đá rút ngắn cách biệt. Tỉ số của trận đấu là U17 Trung Quốc 2-3 U17 Nhật Bản.
84': Quyết liệt! Với việc thời gian còn lại không nhiều, trận đấu trở nên quyết liệt khi U17 Trung Quốc đẩy cao đội hình chơi tấn công, trong khi U17 Nhật Bản nỗ lực bảo toàn cách biệt.
90': Hiệp hai của trận đấu có 4 phút bù giờ.
Trận đấu kết thúc. U17 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2, qua đó giành ngôi vô địch U17 châu Á 2026.
