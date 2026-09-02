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ĐT nữ Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026

Thứ Tư, 18:18, 02/09/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho những thách thức tại ASIAD 2026.

Hôm nay 2/9, ĐT nữ Việt Nam đã di chuyển sang Tô Châu (Trung Quốc) để bắt đầu đợt tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục.

Dt nu viet nam co buoc chuan bi quan trong cho asiad 2026 hinh anh 1
ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc (Ảnh: VFF)

ĐT nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2 đến 11/9. Trong những ngày đầu, ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

ĐT nữ Việt Nam dự kiến có hai trận đấu giao hữu trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc. Ngày 5/9, đội sẽ thi đấu với CLB nữ Jiangsu Nanjing, sau đó là trận đấu ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 9/9. Những trận đấu này được xem là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá sự chuẩn bị của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi bước vào ASIAD 2026.

Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, ĐT nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tham dự ASIAD 2026. Tại giải đấu, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9. Sau đó, ĐT nữ Việt Nam lần lượt gặp ĐT nữ Nhật Bản (17/9) và ĐT nữ Thái Lan (21/9).

PV/VOV.VN
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