Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 3/9: Những trận đấu tiếp theo mang tính chất loạt trực tiếp, xác định vị trí chung cuộc của các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi.

Ảnh: CEV.

Tại khu vực châu Phi, trận tranh hạng 5 giữa Algeria và Tunisia bắt đầu lúc 17h trong khi từ thời điểm 14h là trận tranh hạng 7 giữa Uganda và Ghana.

Vào khung 20h, trận bán kết 1 được tổ chức giữa Rwanda và Ai Cập trong khi màn so tài giữa Cameroon và Kenya sẽ là trận bán kết 2 bắt đầu lúc 23h.

2 đội thắng ở các trận bán kết này không chỉ vào chung kết giải bóng chuyền nữ châu Phi mà còn có vé đến với World Cup bóng chuyền nữ 2027.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 3/9, những trận tứ kết cuối cùng của giải bóng chuyền nữ châu Âu 2026 được diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc 20h là màn so tài giữa Ba Lan và Hà Lan trong khi khung 23h là trận đấu được chờ đợi giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.