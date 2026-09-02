ĐT nữ Việt Nam đối mặt với bảng đấu đầy thách thức tại ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tích cực cho ASIAD 2026 khi có chuyến tập huấn tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 2-11/9/2026. Bên cạnh việc tập huấn, ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ có những trận đấu tập tại đây trước khi bước vào ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Tại vòng bảng ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh gồm chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Để vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam phải giành vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ ba, ĐT nữ Việt Nam phải nằm trong nhóm hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Đây là thách thức không nhỏ khi ĐT nữ Nhật Bản là một trong những đội mạnh hàng đầu châu lục. Bên cạnh đó, ĐT nữ Thái Lan cũng là “kình địch” của ĐT nữ Việt Nam ở cả những giải đấu cấp khu vực và châu lục.

ĐT nữ Việt Nam hiện đang trong thời điểm chuyển giao thế hệ khi những cầu thủ đã từng làm nên thành công trước đó dần lùi bước, nhường lại vị trí cho nhóm cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Những gương mặt trẻ từng có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm tại các giải U17, U20 nữ châu Á cũng như giải nữ vô địch quốc gia đang từng bước hiện diện, sẵn sàng kế cận thế hệ đàn chị.

Lịch thi đấu ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026:

14/9: 14h00 Đài Bắc Trung Hoa - Việt Nam

17/9: 17h30 Việt Nam - Nhật Bản

21/9: 17h30 Việt Nam - Thái Lan