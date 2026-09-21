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Đội tuyển bơi Việt Nam giành vé vào thi chung kết 4x200 tự do nam

Thứ Hai, 10:09, 21/09/2026
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VOV.VN - Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu tốt ở vòng loại để giành quyền vào thi chung kết 4x200 tự do nam vào chiều nay 21/9.

Bơi Việt Nam xuất sắc vào chung kết 4x200m tự do nam

Sáng nay (21/9), các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu tại ASIAD 2026. Ở môn bơi lội, đội tuyển bơi Việt Nam thi vòng loại nội dung 4x200m tự do nam.

Các vận động viên Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc đã thi đấu tốt để cán đích thứ 2 ở loạt vòng loại thứ nhất với thành tích 7 phút 21 giây 62.

Doi tuyen boi viet nam gianh ve vao thi chung ket 4x200 tu do nam hinh anh 1
Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu tốt ở vòng loại để giành quyền vào thi chung kết 4x200 tự do nam.

Tính chung cuộc ở loạt bơi vòng loại, đội tuyển bơi Việt Nam đứng thứ 4, xếp sau các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu tính ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất.

Doi tuyen boi viet nam gianh ve vao thi chung ket 4x200 tu do nam hinh anh 2

Ngoài đội tuyển bơi Việt Nam giành quyền thi chung kết nội dung 4x200m tự do nam, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên cũng có vé thi chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ. Thành tích vòng loại của Mỹ Tiên là 2 phút 17 giây 30.

Các nội dung thi chung kết sẽ diễn ra vào lúc 15h42 phút chiều nay 21/9.

PV/VOV.VN
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