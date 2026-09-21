Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam gặp Thái Lan

Theo lịch đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9, tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ để tranh vé vào vòng tứ kết.

Hiện tại, sau 2 lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm. Hai đại diện của Đông Nam Á buộc phải giành chiến thắng ở cuộc so tài trực tiếp, đồng thời chờ kết quả thuận lợi các bảng đấu khác để giành vé vào tứ kết theo suất đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Hai đội bóng này đều đã giành vé đi tiếp nên kết quả trận đấu này sẽ xác định ra đội nhất và nhì của bảng đấu khi vào tứ kết.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9 sẽ diễn ra các trận đấu khác như: Trung Quốc vs Philippines, Hàn Quốc vs Triều Tiên hay Bangladesh vs Myanmar.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.