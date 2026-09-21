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Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 21/9

Thứ Hai, 08:30, 21/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 21/9 trên VTV6.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E vào lúc 17h30. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận Việt Nam vs Thái Lan môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên kênh VTV6.

link xem truc tiep viet nam vs thai lan bong da nu asiad 2026 hom nay 21 9 hinh anh 1
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan bóng đá nữ ASIAD 2026

Sau 2 lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm số. Nếu muốn giành vé đi tiếp theo suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất thì hai đội buộc phải phân định thắng thua ở cuộc so tài này, rồi chờ kết quả thuận lợi ở các bảng đấu còn lại.

Nhận định nữ Việt Nam với nữ  Thái Lan

Theo lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán ĐT nữ Thái Lan vào lúc 17h30 ngày 21/9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả hai đội khi Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Việt Nam hiện tạm xếp trên Thái Lan nhờ ghi được một bàn thắng, trong khi hiệu số bàn thắng bại của hai đội tương đồng. Vì vậy, cả hai đều buộc phải hướng tới chiến thắng nếu muốn tiếp tục cạnh tranh cơ hội vào tứ kết. Một kết quả hòa gần như không đáp ứng được mục tiêu của hai đội trong cuộc đua giành suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

link xem truc tiep viet nam vs thai lan bong da nu asiad 2026 hom nay 21 9 hinh anh 2
ĐT nữ Việt Nam muốn giành vé đi tiếp thì buộc phải thắng Thái Lan.

Ở lượt trận trước, ĐT nữ Việt Nam thua 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Trước đối thủ vượt trội, HLV Hoàng Văn Phúc chủ động giữ sức cho một số trụ cột như Bích Thùy và Hải Yến để chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Thái Lan. Đội tuyển cần nhanh chóng hồi phục thể lực, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự và hiệu quả tấn công.

Lịch sử đối đầu mang đến điểm tựa tinh thần cho Việt Nam. Trong 10 lần gặp nhau kể từ năm 2016, Việt Nam chỉ một lần thất bại trước Thái Lan. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất.

Tuy nhiên, lịch sử không quyết định kết quả trận đấu. Việt Nam cần duy trì sự tập trung, tận dụng tốt cơ hội và giành 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở tứ kết ASIAD 2026.

 

 

PV/VOV.VN
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