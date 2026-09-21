Nhận định Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến tranh vé tứ kết ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Thái Lan vào lúc 17h30 hôm nay 21/9. Đây là trận đấu mà ĐT nữ Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan cùng quyết đấu giành 3 điểm

Trước lượt trận cuối, ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai trận đấu. Hai đội cũng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tương đồng, song Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được một bàn thắng.

Yếu tố này khiến cuộc đối đầu giữa hai đội mang ý nghĩa quyết định. Việt Nam cần giành chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, còn Thái Lan cũng phải hướng tới 3 điểm nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau hai thất bại liên tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa gần như không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Vì vậy, cuộc so tài giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.

ĐT nữ Việt Nam dồn sự tập trung cho trận quyết định

Ở lượt trận thứ hai, ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Trước một đối thủ vượt trội, HLV Hoàng Văn Phúc đã chủ động giữ sức cho một số trụ cột như Bích Thùy, Hải Yến nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Cách sử dụng nhân sự này cho thấy ban huấn luyện xác định cuộc đối đầu với Thái Lan mới là trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp đối với cơ hội đi tiếp. Sau trận gặp Nhật Bản, đội tuyển cần nhanh chóng hồi phục thể lực, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự và hiệu quả tấn công. Một chiến thắng trước Thái Lan vì thế không chỉ mang lại 3 điểm mà còn giúp Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

ĐT nữ Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan mới có cơ hội giành vé đi tiếp (Ảnh: VFF).

Lịch sử đối đầu cũng mang đến cơ sở để ĐT nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực. Trong 10 lần chạm trán kể từ năm 2016, Việt Nam chỉ một lần nhận thất bại trước Thái Lan, tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2016, khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và Việt Nam để thua ở loạt luân lưu.

Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trong cả 5 lần đối đầu gần nhất với Thái Lan. Thành tích này tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước trận quyết đấu.

Dù vậy, lịch sử không thể thay thế màn trình diễn trên sân. Việt Nam cần tận dụng tốt cơ hội, duy trì sự tập trung và hướng tới chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở tứ kết ASIAD 2026.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 21/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.