HLV U17 nữ Việt Nam nói lời gan ruột khi lỗi hẹn với World Cup

U17 nữ Việt Nam đã thua U17 nữ Australia 0-2 tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026 và lỗi hẹn với VCK U17 nữ World Cup 2026. HLV Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam có cơ hội lớn để giành vé tham dự đấu trường thế giới nhưng chưa thể tận dụng thành công.

HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả” - HLV Masahiko Okiyama chia sẻ sau trận gặp U17 nữ Australia.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Masahiko Okiyama cho biết: “Trong hiệp 1, U17 nữ Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các tình huống vẫn chưa đạt được độ chính xác ý đồ chiến thuật”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng cho rằng giải đấu lần này là dịp để đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở châu lục. HLV Masahiko Okiyamacũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa đội tuyển và các CLB trong việc nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ trẻ để hướng tới các giải đấu trong tương lai.

HLV Masahiko Okiyama động viên các cầu thủ U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Nhìn tổng thể, so với các đội bóng top đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện” - HLV Masahiko Okiyama nhận định.

Vị thuyền trưởng U17 nữ Việt Nam nói thêm: “Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân”.