Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Diego Giustozzi chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và sớm tạo khác biệt. Phút thứ 3, Từ Minh Quang mở tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán. Chỉ hai phút sau, Thịnh Phát nhân đôi cách biệt với pha sút xa hiểm hóc.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sức ép liên tục với lối chơi linh hoạt và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 12, Nguyễn Đa Hải nâng tỷ số lên 3-0 sau chuỗi pha tấn công dồn dập. Trước khi hiệp một khép lại, Trần Quang Nguyên tận dụng cơ hội cận thành để ghi bàn thứ tư, giúp đội nhà tạo khoảng cách an toàn.

Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục làm chủ trận đấu. Phút 25, Đinh Công Viên ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0. Không lâu sau, Công Đại sút xa uy lực, mang về bàn thắng thứ sáu. Dù Timor-Leste nỗ lực đẩy cao đội hình, hàng thủ Việt Nam vẫn chơi chắc chắn. Phút 33, Nguyễn Thạc Hiếu hoàn tất bàn thắng thứ bảy bằng cú dứt điểm chính xác. Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Timor-Leste ghi bàn danh dự ở phút 37.

Đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan vào bán kết ở giải futsal Đông Nam Á 2026 sớm 1 lượt trận.

Chiến thắng này giúp Việt Nam giành 6 điểm sau hai trận, sớm vào bán kết cùng Thái Lan. Ở lượt cuối, hai đội sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng, trong đó đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần không thua để giữ vị trí dẫn đầu.