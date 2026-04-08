Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

Thứ Tư, 05:28, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số đậm 7-1 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó tiến vào bán kết.

Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Diego Giustozzi chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và sớm tạo khác biệt. Phút thứ 3, Từ Minh Quang mở tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán. Chỉ hai phút sau, Thịnh Phát nhân đôi cách biệt với pha sút xa hiểm hóc.

Doi tuyen futsal viet nam vao ban ket giai futsal Dong nam A 2026 hinh anh 1
Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết ở giải futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sức ép liên tục với lối chơi linh hoạt và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 12, Nguyễn Đa Hải nâng tỷ số lên 3-0 sau chuỗi pha tấn công dồn dập. Trước khi hiệp một khép lại, Trần Quang Nguyên tận dụng cơ hội cận thành để ghi bàn thứ tư, giúp đội nhà tạo khoảng cách an toàn.

Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục làm chủ trận đấu. Phút 25, Đinh Công Viên ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0. Không lâu sau, Công Đại sút xa uy lực, mang về bàn thắng thứ sáu. Dù Timor-Leste nỗ lực đẩy cao đội hình, hàng thủ Việt Nam vẫn chơi chắc chắn. Phút 33, Nguyễn Thạc Hiếu hoàn tất bàn thắng thứ bảy bằng cú dứt điểm chính xác. Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Timor-Leste ghi bàn danh dự ở phút 37.

Doi tuyen futsal viet nam vao ban ket giai futsal Dong nam A 2026 hinh anh 2
Đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan vào bán kết ở giải futsal Đông Nam Á 2026 sớm 1 lượt trận.

Chiến thắng này giúp Việt Nam giành 6 điểm sau hai trận, sớm vào bán kết cùng Thái Lan. Ở lượt cuối, hai đội sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng, trong đó đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần không thua để giữ vị trí dẫn đầu.

PV/VOV.VN
Tag: Việt Nam futsal futsal đông nam á 2026
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt" ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar trong trận ra quân tại bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

