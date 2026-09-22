Đội tuyển Karate Việt Nam nhận thưởng nóng khi giành HCV ASIAD 2026

Các võ sĩ Karate mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)

Bộ 3 võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi giành chiến thắng trước đối thủ Iran ở chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn Karate.

Ngay sau khi mang về tấm HCV này, đội tuyển Karate nữ Việt Nam, nội dung kata và nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã được thưởng lớn.

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam đã thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh – Phó Cục trưởng Cục XO3 Bộ Công an – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam đã thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển Karate. (Ảnh: Gia Cát)

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được HCV. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm. Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”.

Đánh giá về đóng góp của các VĐV thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có thành viên vừa giành HCV kata đồng đội nữ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho rằng đây là một nguồn lực quan trọng của thể thao Việt Nam.

“Các VĐV trong lực lượng Công an nhân dân có vị trí rất quan trọng trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là nguồn lực mạnh và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Thể thao Công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam” - ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm nhận thưởng sau khi cùng đội tuyển Karate giành HCV ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)

Đại tá Trần Thị Thuý Thanh cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

“Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một VĐV Công an nhân dân, đã giành tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân VĐV mà còn là niềm vui đối với Thể thao Công an nhân dân” - Đại tá Trần Thị Thuý Thanh chia sẻ.