Đoàn Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên tại ASIAD 2026

Chiều 22/9, 3 võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm bước vào chung kết nội dung đồng đội nữ môn Karate gặp đối thủ Iran. Các VĐV Việt Nam kết thúc phần thi với tổng số điểm 8.8, 8.2, 8.8, 8.3, 8.6 trong khi bộ 3 của Iran đạt điểm số lần lượt là 8.4, 7.9, 8.4, 7.6, 8.3.

Các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc và đoạt tấm HCV nội dung đồng đội nữ môn Karate ASIAD 2026. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội trên đất Nhật Bản.

Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm bước vào trận chung kết. (Ảnh: Gia Cát)

Các võ sĩ Việt Nam thực hiện bài thi ở chung kết. (Ảnh: Gia Cát)

Các võ sĩ Việt Nam thực hiện bài thi ở chung kết. (Ảnh: Gia Cát)

Karate mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát)

Cảm xúc trái ngược của các võ sĩ Việt Nam và Iran sau trận chung kết. (Ảnh: Gia Cát)

Đây đồng thời là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 22/9. Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 3 HCĐ trong ngày thi đấu 21/9.

Với riêng đội tuyển Karate Việt Nam, các võ sĩ đã bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD ở nội dung kata đồng đội nữ. Trước đó, Karate Việt Nam đã giành HCV ở nội dung này tại Hàng Châu năm 2023.

So với đội hình giành HCV cách đây 3 năm, Nguyễn Ngọc Trâm tiếp tục góp mặt tại ASIAD 2026 trong khi Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thay thế Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương.