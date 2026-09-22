Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

19:22

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào tứ kết với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait và chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan lại là “bài test” thực sự về đẳng cấp, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của một tập thể trẻ đang trong quá trình hoàn thiện.

U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận 2 bảng C. (Ảnh: Hoàng Hồ/VFF)

Chiến thắng trước U23 Philippines mang đến nhiều tín hiệu tích cực. U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn, tổ chức tấn công mạch lạc và duy trì sức ép ổn định trong phần lớn thời gian trận đấu. Hai pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát không chỉ mang về 3 điểm, mà còn giúp hàng công giải tỏa áp lực sau trận ra quân bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy vậy, việc duy trì sự ổn định trước một đối thủ mạnh hơn hẳn như Uzbekistan sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.

U23 Uzbekistan bước vào trận đấu này với vị thế của đội bóng đã sớm giành vé vào tứ kết. Đoàn quân của HLV Ravshan Khaydarov thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt đánh bại U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0, trong đó có trận thắng thuyết phục dù phải chơi thiếu người trong hơn 40 phút.

Ảnh: UFA

Điểm mạnh của U23 Uzbekistan nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp quyết liệt và tốc độ triển khai bóng cực nhanh. Đội bóng này thường xuyên tạo sức ép ngay từ giữa sân, sau đó mở biên và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm chỉ trong vài nhịp xử lý. Chính vì vậy, tuyến giữa của U23 Việt Nam sẽ phải hoạt động với cường độ cao, đảm bảo khả năng đánh chặn và hạn chế tối đa những khoảng trống bị khai thác.

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ phải tính toán đến phương án chơi chặt chẽ hơn, lùi sâu đội hình và ưu tiên sự an toàn trước khi nghĩ đến phản công. Khi đối thủ sở hữu tốc độ và khả năng áp đặt tốt như Uzbekistan, bất kỳ sai số nhỏ nào ở tuyến giữa cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm trực diện khung thành.

Tuy nhiên, lợi thế của U23 Việt Nam nằm ở tâm lý. Việc đang có 4 điểm giúp đội bóng không chịu áp lực buộc phải thắng bằng mọi giá. Trong khi đó, Uzbekistan đã chắc suất đi tiếp, nhiều khả năng sẽ không duy trì cường độ cao xuyên suốt trận đấu. Đây chính là cơ hội để U23 Việt Nam tận dụng sự “giảm nhiệt” của đối thủ nhằm tìm kiếm khoảng trống phản công.

Ảnh: UFA

Bài toán của U23 Việt Nam lúc này không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Việc giành được kết quả hòa sẽ đủ để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành quyền đi tiếp, thậm chí có thể giữ ngôi nhì bảng. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu bảng C, tạo lợi thế lớn trước vòng knock-out. Nhưng ngược lại, nếu thất bại, U23 Việt Nam sẽ phải chờ kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Kuwait và U23 Philippines để định đoạt số phận.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đại diện Đông Nam Á. Trong 10 lần chạm trán ở các cấp độ U22/U23, U23 Việt Nam chưa từng thắng Uzbekistan, với 6 thất bại và 4 trận hòa. Những ký ức đáng nhớ nhất vẫn là trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, nơi U23 Việt Nam thua 1-2 trong trận đấu lịch sử dưới tuyết trắng, nhưng vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Trong những lần gặp lại sau đó, cán cân vẫn nghiêng về Uzbekistan. Từ Dubai Cup 2022 đến U23 châu Á 2024, hay các giải giao hữu tại Trung Quốc như CFA Team China và Panda Cup, U23 Việt Nam đều gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và kỷ luật của đối thủ. Dù vậy, chính những trận đấu đó cũng giúp nhiều cầu thủ hiện tại tích lũy kinh nghiệm quý giá, hiểu rõ cách vận hành của đối thủ trước khi bước vào ASIAD 2026.