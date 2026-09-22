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Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc

Thứ Ba, 12:00, 22/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc, trong khi Philippines chạm trán Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc sẽ đối đầu vào lúc 13h00 ngày 25/9 trên sân vận động Nagai (theo giờ Việt Nam).

ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khép lại vòng bảng với 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở lượt trận cuối.

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ĐT nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

Dù không giành được chiến thắng nào sau 3 trận, ĐT nữ Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, phía trước là thử thách hoàn toàn khác khi đối thủ là ĐT nữ Trung Quốc.

Theo thống kê, ĐT nữ Việt Nam đã toàn thua trong 13 lần đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trước đây. Ở trận giao hữu gần nhất trước ASIAD, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cũng để thua 0-3.

Lần tái ngộ này gợi lại ký ức tại tứ kết Asian Cup nữ 2022. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam từng dẫn trước nhưng sau cùng để Trung Quốc ngược dòng thắng 3-1.

Tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng G. Thầy trò HLV Anthony Milicic vượt qua Uzbekistan để chiếm ngôi nhất bảng, trong khi Philippines cũng đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba.

Bên cạnh cặp đấu của ĐT nữ Việt Nam, vòng tứ kết còn có những trận đáng chú ý khác. Nhật Bản gặp Philippines, Hàn Quốc chạm trán Uzbekistan, trong khi Triều Tiên đối đầu Hong Kong (Trung Quốc).

Trong đó, Nhật Bản được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội chủ nhà đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi tới 20 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

25/9 13h00 ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc

25/9 13h00 ĐT nữ Triều Tiên vs ĐT nữ Hong Kong (Trung Quốc)

25/9 17h30 ĐT nữ Nhật Bản vs ĐT nữ Philippines

25/9 17h30 ĐT nữ Hàn Quốc vs ĐT nữ Uzbekistan

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