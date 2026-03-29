Đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình, sẵn sàng tái đấu Việt Nam

Chuyến bay chở “Những chú Hổ Mã Lai” hạ cánh vào khoảng 20h30 cùng ngày. Đoàn Malaysia sang Việt Nam với 51 thành viên, gồm 28 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký của huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski và 23 thành viên ban huấn luyện.

Danh sách đăng ký của Malaysia tiếp tục thu hút sự chú ý với tỷ lệ cầu thủ nhập tịch cao. Cụ thể, 13 trong số 28 cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia, với những tên tuổi đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero và Paulo Josue.

Đội hình Malaysia cũng quy tụ một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nổi bật gồm trung vệ Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (Ratchaburi, Thái Lan) và tiền vệ Endrick - cầu thủ hiện khoác áo Công an TP.HCM tại V-League.

So với lần đối đầu gần nhất vào tháng 6/2025, lực lượng Malaysia có sự điều chỉnh đáng kể khi loại bỏ 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Dù vậy, đội bóng này vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc và bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari. Đáng chú ý, hai cầu thủ từng nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Malaysia là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco đều vắng mặt.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội về khách sạn nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, Malaysia sẽ có hai buổi tập tại Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với đội chủ nhà trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.