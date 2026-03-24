Đội tuyển Thái Lan quyết theo chân Việt Nam dự VCK Asian Cup 2027

Sau 5 lượt trận, Thái Lan và Turkmenistan đều có cùng 12 điểm, nhưng đại diện Đông nam Á đứng thứ 2 do thua về thành tích đối đầu. Do đó, nhiệm vụ của “Voi chiến” là phải thắng Turkmenistan ở màn tái đấu để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, một kết quả hòa sẽ khiến đội bóng này bị loại.

Chia sẻ với truyền thông trong ngày tuyển Thái Lan hội quân, HLV Hudson cho biết: “Tôi hài lòng với lực lượng hiện tại khi có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố trẻ chất lượng, đủ khả năng nâng tầm lối chơi của đội”.

Đánh giá về đối thủ Turkmenistan, HLV Hudson nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phân tích rất kỹ các trận đấu của họ. Ban huấn luyện đã xem lại khoảng 12-13 trận để hiểu rõ cách họ vận hành lối chơi, trên sân nhà hay sân khách. Chúng tôi cũng theo dõi các CLB của họ thi đấu tại đấu trường châu lục. Với những gì đã chuẩn bị, Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu này”.

HLV Hudson cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố trẻ, tích lũy kinh nghiệm: “Đây là một thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng trận đấu sẽ là một đêm đặc biệt với toàn đội. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng và đạt trạng thái tốt nhất. Tôi tin tưởng vào chất lượng đội hình hiện tại”.