Đội tuyển Việt Nam thắng áp đảo ở trận ra quân Pickleball World Cup 2026

Ngày 3/9, Đội tuyển pickleball Việt Nam ra quân gặp Chile tại bảng A hạng mục Quốc gia ở Pickleball World Cup 2026. Đội trưởng Đỗ Minh Quân cùng các đồng đội đã giành chiến thắng áp đảo 6-0 sau 6 trận đấu với đối thủ tới từ Nam Mỹ.

Cụ thể, cặp Sophia Huỳnh Trần - Trang Huỳnh thắng 21-3 trận đôi nữ. Sau đó, cặp Đỗ Minh Quân - Quang Dương thắng 21-5 ở trận đôi nam. Ở trận 1 đôi nam nữ, Trịnh Linh Giang – Hồ Thị Trúc Tâm thắng 21-7. Ở trận 2 đôi nam nữ, Quang Dương - Sĩ Bội Ngọc thắng 21-8. Sang trận đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm thắng 21-2 và ở trận đơn nam, Phúc Huỳnh giành chiến thắng 21-8.

Đội trưởng Đỗ Minh Quân và người đánh cặp Quang Dương. (Ảnh: CLB pickleball CAND)

Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2026 gồm đội trưởng Đỗ Minh Quân và các tay vợt Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh, Sĩ Bội Ngọc.

Theo thể thức thi đấu tại Pickleball World Cup 2026, các đội tuyển tham dự hạng mục Quốc gia được chia thành 16 bảng. Đội tuyển pickleball Việt Nam nằm cùng bảng A với Chile, Cayman Islands và Colombia.

Các cặp đấu giữa các đội tuyển gồm 6 trận: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 1, đôi nam nữ 2, đơn nữ và đơn nam. Mỗi trận chỉ có 1 set duy nhất tới 21 điểm, chứ không thi đấu 3 set thắng 2 (mỗi set tới 11 điểm) như thường thấy ở các giải pickleball chuyên nghiệp.

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