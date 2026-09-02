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Lý Hoàng Nam tạo chiến tích ngoạn mục tại Pickleball World Cup 2026

Thứ Tư, 21:02, 02/09/2026
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VOV.VN - Lý Hoàng Nam tạo chiến tích ngoạn mục tại Pickleball World Cup 2026 khi giành quyền vào 3 trận chung kết đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ ở hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp (hạng mục Pro).

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Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn ba tại hạng mục Pro ở Pickleball World Cup 2026. Tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam đã lọt vào chung kết ở cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam sẽ tranh ngôi vô địch đơn nam với Phúc Huỳnh. Trong trận chung kết đôi nam, Lý Hoàng Nam sẽ cùng Robert Huy đối đầu với cặp Richard Livornese Jr - Jack Munro. Ở chung kết đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam sẽ cùng Roos Van Reek chạm trán cặp Jack Munro - Nicola Schoeman.

ly hoang nam tao chien tich ngoan muc tai pickleball world cup 2026 hinh anh 1
Tay vợt Lý Hoàng Nam. (Ảnh: Pickleball World Cup)

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 trong năm 2026, Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn ba tại một giải đấu pickleball. Hai lần trước đó, Lý Hoàng Nam đều không thể hoàn tất cú hat-trick.

Ở giải pickleball châu Á mở rộng 2026, Lý Hoàng Nam chỉ có chức vô địch nội dung đôi nam nữ. Tại giải AOPC 2026, Lý Hoàng Nam có cú đúp vô địch đơn nàm và đôi nam nữ.

Theo kế hoạch, các trận chung kết hạng mục Pro tại Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6/9. Bên cạnh hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp, Lý Hoàng Nam còn góp mặt trong thành phần Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự hạng mục Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026.

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FPT Play độc quyền phát sóng Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ khoảng 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn bộ giải đấu sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền đến khán giả Việt Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
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