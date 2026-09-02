Lý Hoàng Nam tạo chiến tích ngoạn mục tại Pickleball World Cup 2026

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Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn ba tại hạng mục Pro ở Pickleball World Cup 2026. Tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam đã lọt vào chung kết ở cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam sẽ tranh ngôi vô địch đơn nam với Phúc Huỳnh. Trong trận chung kết đôi nam, Lý Hoàng Nam sẽ cùng Robert Huy đối đầu với cặp Richard Livornese Jr - Jack Munro. Ở chung kết đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam sẽ cùng Roos Van Reek chạm trán cặp Jack Munro - Nicola Schoeman.

Tay vợt Lý Hoàng Nam. (Ảnh: Pickleball World Cup)

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 trong năm 2026, Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn ba tại một giải đấu pickleball. Hai lần trước đó, Lý Hoàng Nam đều không thể hoàn tất cú hat-trick.

Ở giải pickleball châu Á mở rộng 2026, Lý Hoàng Nam chỉ có chức vô địch nội dung đôi nam nữ. Tại giải AOPC 2026, Lý Hoàng Nam có cú đúp vô địch đơn nàm và đôi nam nữ.

Theo kế hoạch, các trận chung kết hạng mục Pro tại Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6/9. Bên cạnh hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp, Lý Hoàng Nam còn góp mặt trong thành phần Đội tuyển pickleball Việt Nam tham dự hạng mục Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026.