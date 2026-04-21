Đồng Nai đứng trước cơ hội bứt tốc tiến đến ngôi vô địch

Đồng Nai hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26, hơn các đội đứng sau lần lượt 6 điểm (Bắc Ninh) và 8 điểm (Quy Nhơn United). Với việc giải đấu chỉ còn 7 vòng, Đồng Nai nếu giữ được phong độ ổn định hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch sớm.

Ở vòng 16, Đồng Nai có chuyến làm khách được dự đoán đầy khó khăn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho cuộc đua vô địch là Quy Nhơn United. Nếu giành chiến thắng, Đồng Nai sẽ tạo ra khoảng cách 11 điểm với Quy Nhơn United, qua đó gần như loại đội bóng này khỏi cuộc đua vô địch.

Dù vậy, việc giành trọn vẹn 3 điểm với Đồng Nai là thách thức rất lớn, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách. Mùa này, Quy Nhơn United có phong độ rất tốt trên sân nhà khi chỉ có 1 trận hoà, còn lại là 7 chiến thắng. Điều đó khiến sân nhà trở thành điểm tựa lớn nhất để Quy Nhơn United đứng trong nhóm dẫn đầu.

Đồng Nai dù có phong độ tốt mùa này nhưng thành tích trên sân khách chưa thực sự thuyết phục. Trong số 5 trận hoà mùa này, Đồng Nai có 3 trận hoà trong các chuyến làm khách. Điều đó khiến Đồng Nai nhiều khả năng sẽ phải chia điểm trong trận đấu sắp tới gặp Quy Nhơn United.

Trong trường hợp Đồng Nai không thể giành chiến thắng, Bắc Ninh có cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số nếu vượt qua Phú Thọ. Điều đó sẽ khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn trong phần còn lại của mùa giải.

