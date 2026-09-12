ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc của ĐT bóng đá nữ Việt Nam tham dự buổi họp báo môn bóng đá nữ ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Nhà cầm quân 61 tuổi chia sẻ về quá trình chuẩn bị trong thời gian qua và khẳng định toàn đội đang có trạng thái tốt trước trận ra quân.

HLV Hoàng Văn Phúc trong buổi họp báo. (Ảnh: VFF).

Ông Phúc nói: "Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó tập huấn tại Trung Quốc 10 ngày với 2 trận giao hữu. Ngày hôm qua, chúng tôi đã di chuyển sang Nhật Bản và có mặt tại đây vào buổi tối.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội hiện có sức khỏe tốt và đã sẵn sàng cho giải đấu. Sau khi ổn định tại Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 16h00 chiều 12/9, tập trung vào việc làm quen với điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 14/9 với 12 đội tuyển tham dự, được chia thành 3 bảng. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Trận ra quân của ĐT nữ Việt Nam gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 14h ngày 14/9 (giờ Việt Nam).