Không được dự VCK châu Á, U20 Việt Nam vẫn thi đấu giải đặc biệt

U20 Việt Nam không giành được quyền dự VCK U20 châu Á 2027 sau thất bại ở vòng loại diễn ra cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua. Chính điều này khiến những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 2007, 2008 sẽ không còn cơ hội thi đấu giải chính thức nào của đúng độ tuổi trong khoảng 1 năm tới.

Ảnh: Trần Tiến.

Tuy nhiên, để lứa cầu thủ này không bị hẫng về mặt kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như chuẩn bị cho những nhân tố nổi bật có thể lên tuyển U23 trong tương lai, VFF đã chủ động liên hệ để U20 Việt Nam tham dự một giải đấu chất lượng trong thời gian tới.

Theo đó, U20 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tứ hùng ở Trung Quốc từ ngày 9 đến 17/11. Các đối thủ sẽ là đội chủ nhà U20 Trung Quốc và 2 đội khách mời. Đây sẽ là những đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm quốc tế quý báu cho lứa cầu thủ với nhiều gương mặt đã để lại ấn tượng ở một số giải đấu lớn nhưng không có duyên với VCK U20 châu Á.

Dự kiến LĐBĐ Trung Quốc sẽ chính thức chốt danh sách các đội bóng tham dự giải đấu này trong thời gian tới.