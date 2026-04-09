ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết giải Đông Nam Á

ĐT futsal Việt Nam đã vượt qua vòng bảng giải futsal Đông Nam Á 2026 dù để thua ĐT futsal Thái Lan ở trận đấu cuối. Dù để thua nhưng ĐT futsal Việt Nam đã đã trình diễn lối chơi cởi mở, tạo ra thế trận rượt đuổi tỉ số trước đối thủ hàng đầu khu vực.

ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT futsal Indonesia ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF)

HLV Diego Giustozzi đánh giá cao màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam trong trận đấu vừa qua, đặc biệt là khả năng duy trì nhịp độ thi đấu cao xuyên suốt cả trận đấu. Vì vậy dù không có kết quả tốt, vị chiến lược gia người Argentina vẫn cho rằng đây là tín hiệu tốt nhằm chuẩn bị cho trận bán kết.

HLV Giustozzi chia sẻ: “Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cho trận bán kết, đó là điều rất quan trọng. Trận này chúng tôi đã chơi theo cách của mình và không có gì để trách các cầu thủ. Chúng tôi đã giành quyền vào bán kết rồi nên đây không phải trận đấu quyết định việc đi tiếp, nhưng vẫn là một trận có cường độ va chạm rất cao”.

Gặp ĐT futsal Indonesia ở bán kết, HLV Giustozzi đặt mục tiêu nỗ lực giành chiến thắng để tiến đến trận chung kết. Nhận định về trận đấu sắp tới, vị chiến lược gia người Argentina cho biết ĐT futsal Việt Nam sẽ có màn đối đầu nhiều thách thức.

Hai trận bán kết tại giải futsal Đông Nam Á 2026 đều diễn ra vào ngày 10/4. Trận bán kết giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Indonesia sẽ diễn ra vào 17h00, trận đấu còn lại giữa ĐT futsal Thái Lan vs ĐT futsal Australia sẽ diễn ra vào 20h00.