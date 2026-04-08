ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

Thứ Tư, 21:59, 08/04/2026
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4 và sẽ có trận gặp Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026, ĐT Futsal Việt Nam đối đầu ĐT Futsal chủ nhà Thái Lan. Do cả hai đội đã chắc chắn giành quyền vào bán kết từ trước nên trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì bảng. 

Tuy nhiên, độ căng thẳng không vì thế mà giảm đi khi cả đôi bên đều muốn nhất bảng A để tránh Indonesia ở bán kết. Vì thế, trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh ngay từ đầu, bóng liên tục được luân chuyển về sát khung thành của hai đội. Những cơ hội ghi bàn do đó cũng rất nhiều. 

Các cầu thủ Thái Lan bị khuất phục bởi sự xuất sắc của thủ môn Văn Tú trong khi các cầu thủ Việt Nam thiếu đi sự may mắn cần thiết trong các pha bóng mang tính quyết định, điển hình là cú đá phạt trúng cột dọc của Đa Hải. 

Trong thế trận cân bằng, đội chủ nhà đã tạo nên sự khác biệt từ những pha bóng cố định. Phút 16, từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng được chuyền cho Praphaphan dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Văn Tú. Đến phút 20, kịch bản tương tự được lặp lại và Sarawut đã tung ra cú đá về cột xa để Charoenphong đệm bóng nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 2-0. 

Bị dẫn hai bàn, ĐT Futsal Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu hiệp 2. Phút 23, Từ Minh Quang thực hiện cú dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Kaewwilai bất cứ cơ hội nào để cản phá. 

Tuy nhiên chỉ không đầy một phút sau, Thái Lan đã tái lập cách biệt hai bàn với tình huống sút xa uy lực từ Mintada khiến thủ môn Văn Tú dù nỗ lực chạm tay vào bóng cũng không thể ngăn cản bàn thua. 

Bị dẫn hai bàn, ĐT Futsal Việt Nam chơi tấn công tổng lực, có những thời điểm không ngại power play để tìm kiếm thêm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, Đa Hải cũng giúp thầy trò HLV Giustozzi có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 35. 

Trong khoảng 5 phút cuối cùng, ĐT Futsal Việt Nam cố gắng tấn công nhưng không những không thể ghi bàn, thầy trò HLV Giustozzi  còn để thủng lưới bàn thứ tư với pha phản lưới nhà của Ngọc Ánh ở phút cuối cùng. 

Chung cuộc, ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Thái Lan 2-4 và chấp nhận ngôi nhì bảng A, gặp Indonesia ở bán kết vào ngày 10/4. 

Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số đậm 7-1 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó tiến vào bán kết.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng “hủy diệt” ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

