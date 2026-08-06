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ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

Thứ Năm, 09:30, 06/08/2026
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VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam chính thức giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026 sau trận hòa kịch tính với ĐT Futsal Thái Lan.

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Tối 5/8, ĐT Futsal Việt Nam có trận hòa 3-3 với ĐT Futsal Thái Lan sau khi bị dẫn trước 0-3 ở hiệp 1. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Diego Giustozzi ở giải đấu mời tại Thái Lan. 

Khép lại giải đấu, ĐT Futsal Việt Nam có 8 điểm với 2 trận thắng, 2 trận hòa và hiệu số +4. Dù đang tạm dẫn đầu trước loạt trận cuối cùng diễn ra tối nay nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không còn cơ hội vô địch, 

Lý do là bởi thầy trò HLV Diego Giustozzi đã thi đấu xong trong khi 2 đội Nga và Thái Lan vẫn còn màn so tài trực tiếp. Thái Lan đang có 7 điểm sau 3 trận cùng hiệu số +11 trong khi Nga có 5 điểm sau 3 trận và hiệu số +5. 

Dt futsal viet nam gianh ngoi a quan giai continental futsal championship 2026 hinh anh 1
Ảnh: PASO Futsal. 

Vì thế, dù trận đấu giữa 2 đội Nga và Thái Lan kết thúc với tỷ số nào, ĐT Futsal Việt Nam cũng sẽ chính thức kết thúc giải với vị trí thứ hai chung cuộc. 

Không thể vô địch giải Continental Futsal Championship 2026 nhưng những gì ĐT Futsal Việt Nam thể hiện ở giải đấu này cũng đã mang đến những tín hiệu tích cực cho hành trình hướng đến tấm vé dự VCK Futsal World Cup 2028. 

Theo kế hoạch, các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam sẽ trở về CLB để thi đấu giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 do VFF và VOV phối hợp tổ chức trước khi tập trung trở lại để tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 vào tháng 11/2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
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