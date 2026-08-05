Kết quả bóng đá hôm nay 5/8: ĐT Futsal Việt Nam hòa cảm xúc ĐT Futsal Thái Lan

ĐT Futsal Thái Lan nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm gây sức ép lên phần sân của ĐT Futsal Việt Nam. Ngay phút thứ 2, Atippong tận dụng sai lầm của cầu thủ Việt Nam để mở tỷ số, trước khi Panut liên tiếp ghi thêm hai bàn giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 chỉ sau hơn 10 phút.

Ảnh: FAT

Bị dồn vào thế khó, ĐT Futsal Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý với các pha dứt điểm của Công Đại, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kaewwilai khiến đội ĐT Futsal Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới trong hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi thực hiện nhiều điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận cho đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian đầu hiệp, ĐT Futsal Việt Nam vẫn gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Phải đến phút 30, bước ngoặt mới xuất hiện khi Châu Đoàn Phát tung cú sút hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bàn thắng này tiếp thêm động lực để các cầu thủ Việt Nam chơi bùng nổ trong những phút còn lại.

Ảnh: FAT

Chỉ ba phút sau, Minh Quang tiếp tục thắp lên hy vọng với pha dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế bám đuổi nghẹt thở. Sử dụng chiến thuật power-play, Việt Nam dồn ép toàn diện khiến hàng thủ Thái Lan liên tục rơi vào tình trạng báo động.

Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng được đền đáp ở phút 38 khi Đa Hải ghi bàn gỡ hòa 3-3 sau pha dứt điểm cận thành. Những phút cuối, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.

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ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước ĐT Futsal Afghanistan. (Ảnh: FAT) ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà với phong độ ấn tượng. Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi giành 7 điểm với thành tích hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1. Ở trận gần nhất, ĐT Futsal Việt Nam sớm tạo lợi thế nhờ các bàn thắng của Thịnh Phát và Thái Huy. Tuy nhiên, những phút cuối đầy áp lực cho thấy đội vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu. Hàng công đang là điểm sáng lớn của ĐT Futsal Việt Nam tại giải lần này. Nguyễn Thịnh Phát đã ghi 3 bàn, trong khi vai trò điều tiết của Trần Thái Huy giúp lối chơi trở nên cân bằng hơn. Nguyễn Thịnh Phát được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong màu áo ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: FAT) Bên kia chiến tuyến, ĐT Futsal Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm. Đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu khi lần lượt đánh bại New Zealand 6-0 và Afghanistan 6-1. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rakpol Sainetrngam, Thái Lan sở hữu lối chơi tốc độ và hiệu quả. Ngôi sao Cheauwala Sriaravut đang có phong độ cao với 3 bàn thắng và là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Về lực lượng, Thái Lan có thể đón sự trở lại của Adinan Moonsap sau chấn thương. Trong khi đó, Việt Nam không gặp vấn đề lớn về nhân sự và đang có đội hình gần như mạnh nhất. Ảnh: FAT Continental Futsal Championship 2026 là giải giao hữu uy tín của châu Á, quy tụ nhiều đội tuyển chất lượng. Đây không chỉ là sân chơi cọ xát mà còn là cơ hội để các đội hoàn thiện chiến thuật trước những giải đấu lớn. Trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Với phong độ hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ. Dù phải thi đấu trên sân khách, tinh thần và sự tự tin đang là điểm tựa lớn cho đội bóng áo đỏ. Mục tiêu giành chiến thắng là hoàn toàn khả thi nếu các học trò của HLV Giustozzi tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung. 19:45 Nhà thi đấu Nonthaburi đã sẵn sàng cho màn so tài đỉnh cao giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan. (Ảnh: FAT) Ảnh: FAT Ảnh: FAT 20:00 Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu Continental Futsal Championships 2026 tính đến 20h00 ngày 5/8 1. Việt Nam - 7 điểm 2. Thái Lan - 6 điểm 3. Nga - 5 điểm 4. Afghanistan - 1 điểm 5. New Zealand - 0 điểm 20:28 Đội hình xuất phát của ĐT Futsal Việt Nam 20:30 Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Futsal Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi chủ nhà Thái Lan mặc áo xanh quần xanh và nắm quyền giao bóng trước. Ảnh: FAT 20:32 1': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Futsal Thái Lan đang tạo ra được sức ép lên phần sân của ĐT Futsal Việt Nam. 20:35 2' VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-1 ĐT Futsal Thái Lan Chớp cơ hội chuẩn xác từ tình huống mất bóng của các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam, chủ nhà Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhờ công của Atippong. Niềm vui của các cầu thủ ĐT Futsal Thái Lan. (Ảnh: FAT) 20:38 4': Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam đang sốc lại tinh thần và dâng cao đội hình chơi pressing ngay bên phần sân của đối thủ. 20:40 5' KHÔNG ĐƯỢC!!! Trọng Kiên có pha xử lý bóng khéo léo ngoài vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa khung thành đối phương, nhưng đã bị thủ môn Kaewwilai hóa giải thành công. 20:41 6' XUẤT SẮC!!! Thủ thành Hồ Văn ý thi đấu tập trung để đẩy bóng thành công sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Thái Lan. 20:44 7' VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-2 ĐT Futsal Thái Lan Thêm một lần nữa các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Panut đi bóng khéo léo vượt qua cả thủ thành Hồ Văn Ý trước ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Panut tỏa sáng ghi bàn cho ĐT Futsal Thái Lan. (Ảnh: FAT) 20:51 9' KHÔNG ĐƯỢC!!! Đoàn Phát quyết định tung cú dứt điểm 1 chạm ở rìa vòng cấm của ĐT Futsal Thái Lan khi ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, bóng đi quá thiếu chính xác và cơ hội bị trôi qua. 20:56 11': Khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý liên tục bị đặt trong tình trạng báo động khi các cầu thủ Thái Lan sẵn sàng bắn phá liên tiếp, dù cho bóng có là ở... giữa sân. 20:59 13' VÀO RỒI!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-3 ĐT Futsal Thái Lan Các cầu thủ Thái Lan phối hợp nhuần nhuyễn ở khu vực rìa vòng cấm của Việt Nam, để rồi Panut dứt điểm tinh tế đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan. 21:02 15' BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!!! Công Đại nhận đường chuyền tinh tế từ đồng đội trước khi tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đi trúng xà ngang của ĐT Futsal Thái Lan. 21:05 17': ĐT Futsal Việt Nam quyết định chơi power-play với vị trí mặc áo thủ môn thuộc về Thịnh Phát. 21:08 18' KHÔNG VÀO!!! Thêm một lần nữa cầu thủ Thái Lan tung cú sút từ rất xa thử tài thủ thành Hồ Văn Ý. Tuy nhiên, người gác đền của ĐT Futsal Việt Nam đã chơi tập trung và ôm gọn bóng thành công. 21:09 20' RẤT MAY!!! Thái Lan có pha phản công mẫu mực. Tuy nhiên ở tình huống cuối cùng trong pha đối mặt với thủ thành Hồ Văn Ý, cầu thủ của chủ nhà đã dứt điểm đưa bóng đi quá bổng so với khung thành của Việt Nam. 21:10 Kết thúc hiệp 1!!! ĐT Futsal Thái Lan tạm dẫn trước ĐT Futsal Việt Nam 3-0 ĐT Futsal Việt Nam để đối thủ dẫn trước 0-3 sau hiệp 1. (Ảnh: FAT) 21:26 Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Futsal Việt Nam cầm quyền giao bóng Trong hiệp thi đấu thứ 2, thủ môn Văn Tú được tung vào sân thế chỗ cho Văn Ý. 21:27 21' KHÔNG ĐƯỢC!!! Đa Hải nhận bóng từ Đoàn Phát sau đó xoay người dứt điểm bằng chân trái, nhưng đưa bóng đi vọt xà khung thành của Thái Lan. 21:30 22' KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Tú chơi tập trung để cản phá thành công cú sút ngay trong vòng cấm từ cầu thủ Thái Lan. 21:34 24': Các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn đang rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Thái Lan, khi mọi pha lên bóng cũng như tổ chức tấn công đều bị đối thủ ngăn chặn dễ dàng. 21:35 ĐT Futsal Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trước ĐT Futsal Thái Lan. (Ảnh: FAT) 21:38 26': KHÔNG VÀO!!! Châu Đoàn Phát dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Thái Lan chơi tập trung và đẩy ra thành công, sau đó Thịnh Phát sút bồi cận thành đưa bóng đi vọt xà một cách tiếc nuối. 21:41 28': Thế trận đang khởi sắc với ĐT Futsal Việt Nam khi các cầu thủ áo đỏ chơi lấn lướt hơn đối thủ trong ít phút vừa qua. Tuy nhiên, thủ thành của Thái Lan vẫn đang chơi rất xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội nhà. 21:46 30': VÀO VÀO VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 1-3 ĐT Futsal Thái Lan Châu Đoàn Phát tung cú dứt điểm quá hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Thái Lan, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Việt Nam 21:51 33': VÀO VÀO VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 2-3 ĐT Futsal Thái Lan Từ Minh Quang tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Thái Lan và đánh bại thủ môn Kaewwilai, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho ĐT Futsal Việt Nam. 21:53 34': ĐT Futsal Việt Nam đang triển khai tấn công rất tốt với đội hình sử dụng cầu thủ power-play. 21:55 35': Trong vòng 5 phút vừa qua, ĐT Futsal Việt Nam đang ép sân nghẹt thở đội chủ nhà. Hàng loạt các tình huống dứt điểm được Đoàn Phát và các đồng đội dội xuống liên tiếp khung thành của thủ môn Kaewwilai. 21:57 37': MAY MẮN!!! ĐT Futsal Việt Nam để mất bóng ở khu vực giữa sân tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan chớp thời cơ đi bóng xuống sát vòng cấm, tuy nhiên cầu thủ áo xanh đã không thể dứt điểm thành công. 22:01 38': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOO!!! ĐT Futsal Việt Nam 3-3 ĐT Futsal Thái Lan Đa Hải dứt điểm cận thành sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, gỡ hòa 3-3 cho ĐT Futsal Việt Nam 22:04 40': ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 4. 22:08 HẾT GIỜ!!! Trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Thái Lan khép lại với kết quả hòa 3-3.