Kết quả bóng đá hôm nay 5/8: ĐT Futsal Việt Nam hòa cảm xúc ĐT Futsal Thái Lan
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/8: ĐT Futsal Việt Nam hòa 3-3 ĐT Futsal Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).
ĐT Futsal Thái Lan nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm gây sức ép lên phần sân của ĐT Futsal Việt Nam. Ngay phút thứ 2, Atippong tận dụng sai lầm của cầu thủ Việt Nam để mở tỷ số, trước khi Panut liên tiếp ghi thêm hai bàn giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 chỉ sau hơn 10 phút.
Bị dồn vào thế khó, ĐT Futsal Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý với các pha dứt điểm của Công Đại, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kaewwilai khiến đội ĐT Futsal Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới trong hiệp một.
Sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi thực hiện nhiều điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận cho đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian đầu hiệp, ĐT Futsal Việt Nam vẫn gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.
Phải đến phút 30, bước ngoặt mới xuất hiện khi Châu Đoàn Phát tung cú sút hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bàn thắng này tiếp thêm động lực để các cầu thủ Việt Nam chơi bùng nổ trong những phút còn lại.
Chỉ ba phút sau, Minh Quang tiếp tục thắp lên hy vọng với pha dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế bám đuổi nghẹt thở. Sử dụng chiến thuật power-play, Việt Nam dồn ép toàn diện khiến hàng thủ Thái Lan liên tục rơi vào tình trạng báo động.
Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng được đền đáp ở phút 38 khi Đa Hải ghi bàn gỡ hòa 3-3 sau pha dứt điểm cận thành. Những phút cuối, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.