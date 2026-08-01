Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.
Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.
Đây là trận đấu mà Nga đã hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1. Phút thứ 10, Các cầu thủ Nga có pha phối hợp đơn giản, ít chạm để tạo nên bàn thắng. Thủ môn Zurab chuyền cho Antoshkin để đội trưởng của ĐT Futsal Nga có đường kiến tạo cho Pavlov chạm bóng tinh tế tung lưới thủ môn Văn Ý.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi trong hiệp 2. Phút 24, xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Gia Hưng chuyền bóng thuận lợi để Thịnh Phát dứt điểm đẹp mắt, tung lưới ĐT Futsal Nga. Không lâu sau đó, Gia Hưng cướp bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Thái Huy có cú sút chân trái quen thuộc, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nga. 2-1 cho ĐT Futsal Việt Nam.
Dù vậy, đẳng cấp của ĐT Futsal Nga giúp họ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 27, thủ môn Zurab của Nga dâng cao và tung ra cú sút tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Ý. Ponkratov đẩy bóng ngược lại cho Pigorov dứt điểm tung lưới ĐT Futsal Việt Nam.
Về cuối trận, đôi bên đều có những cơ hội nhưng không đội nào tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.