English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga

Thứ Bảy, 19:49, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

Đây là trận đấu mà Nga đã hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1. Phút thứ 10, Các cầu thủ Nga có pha phối hợp đơn giản, ít chạm để tạo nên bàn thắng. Thủ môn Zurab chuyền cho Antoshkin để đội trưởng của ĐT Futsal Nga có đường kiến tạo cho Pavlov chạm bóng tinh tế tung lưới thủ môn Văn Ý. 

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi trong hiệp 2. Phút 24, xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Gia Hưng chuyền bóng thuận lợi để Thịnh Phát dứt điểm đẹp mắt, tung lưới ĐT Futsal Nga. Không lâu sau đó, Gia Hưng cướp bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Thái Huy có cú sút chân trái quen thuộc, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nga. 2-1 cho ĐT Futsal Việt Nam. 

Dù vậy, đẳng cấp của ĐT Futsal Nga giúp họ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 27, thủ môn Zurab của Nga dâng cao và tung ra cú sút tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Ý. Ponkratov đẩy bóng ngược lại cho Pigorov dứt điểm tung lưới ĐT Futsal Việt Nam. 

Về cuối trận, đôi bên đều có những cơ hội nhưng không đội nào tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. 

12:40
12:42
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 2
12:48

Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức.

ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 3
Ảnh: Around Futsal. 

Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. 

Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT Futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu.

Đánh giá về mục tiêu tại giải, chiến lược gia người Argentina - Diego Raul Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam cho biết kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, dù đội tuyển luôn hướng đến chiến thắng trong mỗi trận đấu.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai". 

Về phần ĐT Futsal Nga, đội bóng này mang sang Thái Lan lực lượng rất mạnh với chủ yếu là những cầu thủ đến từ các CLB Futsal hàng đấu của Nga. 

Dù những năm qua Futsal Nga không được tham dự các giải đấu chính thức nhưng các cầu thủ ĐT Futsal Nga vẫn được đi giao hữu quốc tế rất nhiều để duy trì thể trạng cũng như phong độ. Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Futsal Nga vẫn xếp hạng 7 nên đây vẫn là đối thủ nặng ký với ĐT Futsal Việt Nam. 

12:50
 

 

13:07
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 5
16:47
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 7
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 9
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 10
Nhà thi đấu Nonthaburi đã sẵn sàng cho trận đấu. (Ảnh: FAT).
17:58
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 11
Đội hình xuất phát của ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: BTC). 
18:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!! ĐT Futsal Việt Nam giao bóng trước. 

18:03

3' Thịnh Phát xử lý cơ bản và tung ra cú sút chân trái sở trường nhưng không thắng được thủ môn của ĐT Futsal Nga. 

18:07

5' Antoshkin có pha vê gầm xử lý bóng rất kỹ thuật, loại bỏ các cầu thủ Việt Nam trước khi dứt điểm, chỉ có sự xuất sắc của Hồ Văn Ý mới giúp ĐT Futsal Việt Nam thoát thua. 

18:10

6' Antoshkin tiếp tục thử tài thủ môn Hồ Văn Ý với cú sút xa nhưng thủ môn của ĐT Futsal Việt Nam vẫn là người chiến thắng. 

18:16

8' ĐT Futsal Việt Nam đang thi đấu tương đối tự tin. Các cầu thủ Nga dù đang là đội chủ động hơn nhưng cũng chưa thể có bàn mở tỷ số. 

18:20

10' VÀO ! Các cầu thủ Nga có pha phối hợp đơn giản, ít chạm để tạo nên bàn thắng. Thủ môn Zurab chuyền cho Antoshkin để đội trưởng của ĐT Futsal Nga có đường kiến tạo cho Pavlov chạm bóng tinh tế tung lưới thủ môn Văn Ý. 

18:24

12' Các cầu thủ Việt Nam đang nỗ lực tạo nên sức ép để tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tạo được khó khăn cho ĐT Futsal Nga. 

18:26

13' Zaitsev mắc sai lầm chuyền bóng thẳng vào chân Thịnh Phát nhưng cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam vẫn còn quá đơn giản với thủ môn Zurab của Nga. 

18:33

16' Các cầu thủ Nga phối hợp ấn tượng làm các cầu thủ Việt Nam gần như mất phương hướng. Dù vậy, cú sút cuối cùng của Valeev đã đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Văn Ý. 

18:35
18:36
18:41

19' THẺ ĐỎ CHO ĐT Futsal Việt Nam !!! Văn Hoài phạm lỗi với Pigorov khi trước mặt số 11 của Nga chỉ còn thủ môn Văn Ý. Trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ số 15 ĐT Futsal Việt Nam sau khi tham khảo VS. 

18:44

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho ĐT Futsal Nga. 

18:44
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 12
Ảnh: FAT, 
19:00

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:04

23' Các cầu thủ Nga vẫn đang kiểm soát thế trận trên sân. ĐT Futsal Việt Nam nỗ lực thoát pressing nhưng chưa thể có được hiệu quả như mong muốn. 

19:05

24' Nga có pha phản công thần tốc, Antoshkin xử lý rồi nỗ lực dứt điểm hướng trái bóng về góc xa nhưng không có bàn thắng. 

19:07

24' VÀO OOOOO!!!! Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Gia Hưng chuyền bóng thuận lợi để Thịnh Phát dứt điểm đẹp mắt, tung lưới ĐT Futsal Nga. 

19:10

25' VÀO OOOOO!!!! Gia Hưng cướp bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Thái Huy có cú sút chân trái quen thuộc, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nga. 2-1 cho ĐT Futsal Việt Nam. 

19:10
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 13
Ảnh: FAT.
19:13

27' VÀO !! Thủ môn Zurab của Nga dâng cao và tung ra cú sút tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Ý. Ponkratov đẩy bóng ngược lại cho Pigorov dứt điểm tung lưới ĐT Futsal Việt Nam. 

19:16

28' Ponkratov khống chế, xử lý kỹ thuật ở góc phải trước khi sút về góc cao khung thành ĐT Futsal Việt Nam nhưng Văn Ý đã xuất sắc bay người cứu thua. 

19:21

31' Thái Huy để mất bóng nguy hiểm, mở ra cơ hội cho Ponkratov băng lên dứt điểm nhưng cú đá không tốt. 

19:22
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 14
Ảnh: FAT. 
19:27

34' Các cầu thủ Nga đang chơi nhỉnh hơn, có nhiều cú dứt điểm hơn nhưng tỷ số vẫn đang là 2-2. 

19:37

37' Nga dồn lực ép sân liên tục khiến các cầu thủ Việt Nam phải lùi sâu chống đỡ vất vả. Dù vậy, hiệu quả vẫn chưa đến với đại diện châu Âu.

19:41

38' ĐT Futsal Việt Nam đang chơi power-play trong những phút cuối cùng. 

19:42
ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 15
Ảnh: FAT. 
19:44

40' Nhan Giang Hưng xử lý rất hay ở góc trái trước khi tung ra cú sút chéo góc đưa trái bóng tìm đến cột dọc khung thành ĐT Futsal Nga. 

19:47

Hết giờ !!! ĐT Futsal Việt Nam hòa ĐT Futsal Nga 2-2. 

ket qua bong da hom nay 1 8 Dt futsal viet nam xuat sac cam hoa Dt futsal nga hinh anh 16

 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026
ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp
Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026
Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM
Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ khai mạc lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành kiến tạo tương lai Futsal Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã diễn ra tối 21/6, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ khai mạc lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành kiến tạo tương lai Futsal Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã diễn ra tối 21/6, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh
Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế