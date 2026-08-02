Kết quả bóng đá hôm nay 2/8: ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm ĐT Futsal New Zealand

ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand. (Ảnh: FAT)

ĐT Futsal Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trước ĐT Futsal New Zealand khi liên tiếp gây sức ép ngay từ những phút đầu. Các cú dứt điểm của Đa Hải và Trọng Kiên khiến thủ môn Antamanov phải hoạt động vất vả để giữ sạch lưới.

Sự lấn lướt sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 4 khi Trịnh Công Đại tung cú sút chìm mở tỷ số cho ĐT Futsal Việt Nam. Bàn thắng giúp các cầu thủ áo đỏ duy trì thế trận kiểm soát và tiếp tục gây áp lực lên phần sân đối phương.

Dù vậy, ĐT Futsal New Zealand không dễ dàng buông xuôi khi tổ chức lại lối chơi và dâng cao pressing. Thủ môn Văn Tú bên phía Việt Nam đã chơi tập trung với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà giữ lợi thế 1-0 sau hiệp một.

Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. ĐT Futsal New Zealand bất ngờ có bàn gỡ ở phút 30 nhờ pha lập công của Paulsen, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi hội ý chiến thuật, ĐT Futsal Việt Nam nhanh chóng tái lập thế dẫn trước. Châu Đoàn Phát tỏa sáng với cú sút chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1.

Ảnh: FAT

Đà hưng phấn giúp đội bóng áo đỏ chơi bùng nổ trong những phút tiếp theo. Thịnh Phát và Thái Huy lần lượt ghi thêm hai bàn thắng, ấn định chiến thắng thuyết phục 4-1.

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Dẫu vậy, ĐT Futsal Nga vẫn cho thấy sự sắc bén khi mở tỷ số ở phút 10. Từ pha phối hợp tấn công nhanh, Andrey Pavlov dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Bạch dương vươn lên dẫn trước 1-0. Không bị ảnh hưởng bởi bàn thua, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp ở phút 24 khi Nhan Gia Hưng thực hiện quả đá phạt thông minh để Nguyễn Thịnh Phát tung cú volley đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: PASO Futsal Hưng phấn sau bàn gỡ, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ. Phút 26, từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc, Trần Thái Huy băng xuống dứt điểm chuẩn xác, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi chỉ kéo dài ít phút. Phút 27, Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT futsal Nga. Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng quyết định. ĐT Futsal Việt Nam triển khai chiến thuật power-play và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nguyễn Thịnh Phát có ba tình huống dứt điểm thuận lợi nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là ở phút cuối cùng, cú sút căng của Nhan Gia Hưng chạm chân Thịnh Phát đổi hướng rồi dội cột dọc bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn đội. Ảnh: PASO Futsal Ở phía đối diện, ĐT Futsal Nga cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, trong đó một lần đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Việt Nam. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn. 11:25 Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Ảnh: Around Futsal. Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT Futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu. Đánh giá về mục tiêu tại giải, chiến lược gia người Argentina - Diego Raul Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam cho biết kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, dù đội tuyển luôn hướng đến chiến thắng trong mỗi trận đấu. "Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai". 17:26 Nhà thi đấu Nonthaburi sẵn sàng cho trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal New Zealand. (Ảnh: FAT) Ảnh: FAT Ảnh: FAT 17:59 Đội hình xuất phát của ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: BTC). Đội hình xuất phát của ĐT Futsal New Zealand. (Ảnh: BTC). 18:00 1' Trận đấu bắt đầu !!! ĐT Futsal Việt Nam cầm quyền giao bóng trước. 18:01 2' ĐT Futsal Việt Nam liên tiếp gây sức ép lên khung thành của đối thủ sau hàng loạt cú sút của Đa Hải và Trọng Kiên. 18:05 3' Trận đấu đang bị gián đoạn vì đồng hồ đếm ngược không hoạt động. 18:06 3' Thủ môn Antamanov đang hoạt động hết công suất khi liên tục cản phá các tình huống hãm thành từ phía cầu thủ của Việt Nam. 18:08 4' VÀO VÀO VÀO !!! Trịnh Công Đại nhận bóng trong tư thế trống trải rồi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Antamanov, mở tỉ số cho ĐT Futsal Việt Nam. 18:10 5' Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ New Zealand đang kiểm soát lại thế trận và không để ĐT Futsal Việt Nam thi đấu ép sân như những phút đầu trận đấu. 18:11 6' Thủ môn Văn Tú chơi tập trung và cản phá thành công cú sút trái phá vào góc cao khung thành từ đối thủ. 18:13 7' ĐT Futsal Việt Nam đang thi đấu chủ động, trong khi ĐT Futsal New Zealand dâng cao đội hình chơi pressing tốc độ cao nhưng chưa thể tạo bất ngờ. 18:15 7' Thêm một lần nữa thủ thành Văn Tú hóa giải thành công tình huống sút xa hướng bóng vào góc cao khung thành ĐT Futsal Việt Nam từ cầu thủ New Zealand. 18:18 9' ĐT Futsal Việt Nam triển khai lối đá tấn công và giữ nhịp độ tốt ở khu vực giữa sân, đẩy lùi tuyến giữa của ĐT Futsal New Zealand về và không thể pressing tốt. 18:20 10' Các cầu thủ New Zealand đang nỗ lực tạo nên sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo ra khó khăn rõ ràng cho ĐT Futsal Việt Nam. 18:21 HLV Diego Giustozzi chỉ đạo các học trò. (Ảnh: FAT) 18:22 12' Đoàn Phát sau khi vào sân đang thể hiện tốt, tạo ra được nhiều cơ hội cho Đa Hải và Minh Quang. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến với ĐT Futsal Việt Nam. 18:26 13' Thịnh Phát nhận bóng ở ngoài vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng vào tầm ngang ngực thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Antamanov đã chơi tập trung để đẩy bóng thành công. 18:29 15' ĐT Futsal Việt Nam dâng cao đội hình nhằm pressing đối thủ ngay từ những đường chuyền đầu tiên xuất phát từ thủ môn Antamanov. Những nỗ lực ấy khiến ĐT Futsal New Zealand rất khó khăn trong việc triển khai bóng. 18:30 17' Nhân Nam nhận bóng ở sát khu vực vòng cấm đối thủ nhưng lại xử lý quá chậm và không thể dứt điểm, khiến tình huống ngon ăn bị trôi qua. 18:32 18' Paulsen có tình huống nỗ lực qua người rồi tung cú sút vào góc hẹp, nhưng bóng lại đi chệch khung thành ĐT Futsal Việt Nam trong gang tấc. 18:35 Kết thúc hiệp 1 !!! ĐT Futsal Việt Nam tạm dẫn trước ĐT Futsal New Zealand với tỉ số 1-0. 18:50 Hiệp 2 bắt đầu !!! 18:52 Ảnh: FAT 18:54 22' Trọng Kiên nhận đường chuyền sáng nước từ đồng đội nhưng không thể dứt điểm thành công ở khu vực rìa vòng cấm của ĐT Futsal New Zealand. 18:55 22' ĐT Futsal Việt Nam đang kiến nghị trọng tài sử dụng công nghệ VS để check tình huống Trọng Kiên có bị phạm lỗi trong vòng cấm hay không. 18:55 23' Tổ trọng tài xác định không lỗi, trận đấu được tiếp tục. 18:57 24' Minh Quang chuyền bóng xuống đáy sân cho Thịnh Phát dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 19:00 25' Cũng giống như hiệp 1, ĐT Futsal New Zealand đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng sang phần sân của Việt Nam khi các cầu thủ áo đỏ pressing rất tốt ngay bên phần sân của đối thủ. 19:01 Ảnh: FAT 19:04 27' Minh Quang chạy chỗ không bóng rất tốt mở ra khoảng trống cho Đoàn Phát dứt điểm, nhưng bóng đã bị cản lại bởi thủ thành đối phương. 19:06 28' ĐT Futsal Việt Nam đang gặp đôi chút khó khăn trong mặt trận tấn công, khi các cầu thủ New Zealand đang chơi áp sát rất rát ngay trước khu vực vòng cấm của thủ thành Văn Tú. 19:08 29' HLV Diego Giustozzi đang "gào thét" chỉ đạo rất năng nổ bên ngoài khu vực kỹ thuật của ĐT Futsal Việt Nam. Ông yêu cầu các học trò chơi tập trung hơn nữa và bình tĩnh tổ chức tấn công. 19:10 30' Thủ môn Văn Tú thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công tình huống 1 đối 1 với cầu thủ của New Zealand. 19:12 30' VÀO VÀO VÀO !!! Paulsen đi bóng dũng mãnh bên phía cánh phải theo hướng tấn công rồi tung cú dứt điểm căng vào góc xa khung thành ĐT Futsal Việt Nam, đánh bại thủ môn Văn Tú, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 1-1. 19:13 31' ĐT Futsal Việt Nam dùng quyền hội ý để sốc lại tinh thần. 19:14 Ảnh: FAT 19:17 32' VÀO VÀO VÀOOOOOOOO !!! Châu Đoàn Phát nhận bóng ở khu vực ngoài vòng cấm ĐT Futsal New Zealand rồi tung cú đá thể hiện sự già rơ đưa bóng vào góc gần đánh bại thủ thành đối phương, nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Futsal Việt Nam. 19:19 33' VÀO VÀO VÀO !!! Thịnh Phát nhận đường kiến tạo của Công Đại rồi tung cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành thủ môn Antamanov, nâng tỉ số lên 3-1 cho ĐT Futsal Việt Nam. 19:23 35' Tiếc nuối !!! Tận dụng bóng bật ra ở khu vực rìa vòng cấm ĐT Futsal New Zealand, Thịnh Phát nhoài người dứt điểm 1 chạm bằng chân phải đưa bóng đi trúng cột dọc. 19:25 36' VÀO OOOOOOOOOO !!! Thái Huy tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sệt đánh bại thủ môn New Zealand. Tỉ số lúc này đã là 4-1 cho ĐT Futsal Việt Nam. 19:27 37' Các cầu thủ ĐT Futsal New Zealand đang bất lực trong việc lấy bóng từ chân của các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ đang cầm bóng tốt và không để đối thủ có cơ hội áp sát. 19:28 Ảnh: FAT 19:30 39' Dù đang thua nhưng ĐT Futsal New Zealand quyết định không chơi power-play ở những phút cuối cùng. 19:32 HẾT GIỜ !!! ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand.