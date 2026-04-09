中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam nhận xét bất ngờ về đối thủ trong trận bán kết

Thứ Năm, 13:26, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Diego Giustozzi đưa ra nhận xét đầy bất ngờ về đối thủ của ĐT futsal Việt Nam trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026.

Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT futsal Indonesia trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của ĐT futsal Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với ĐT futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “ĐT futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

hlv truong Dt futsal viet nam nhan xet bat ngo ve doi thu trong tran ban ket hinh anh 1
ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với ĐT futsal Indonesia (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT futsal Indonesia Hector Souto cũng đưa ra những nhận định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS) từ vòng bán kết. HLV Hector Souto cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng đã xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.

HLV Hector Souto chia sẻ: “Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”.

HLV Diego Giustozzi đồng tình với những quan điểm trên và hi vọng futsal Đông Nam Á sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn. Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 17h ngày 10/4.

PV/VOV.VN
Tag: Giải futsal Đông Nam Á 2026 ĐT futsal Việt Nam futsal
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á
ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4 và sẽ có trận gặp Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4 và sẽ có trận gặp Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026
Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số đậm 7-1 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó tiến vào bán kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

Đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số đậm 7-1 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó tiến vào bán kết.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng “hủy diệt” ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng “hủy diệt” ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế