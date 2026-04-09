HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam nhận xét bất ngờ về đối thủ trong trận bán kết

Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT futsal Indonesia trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của ĐT futsal Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với ĐT futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “ĐT futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với ĐT futsal Indonesia (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT futsal Indonesia Hector Souto cũng đưa ra những nhận định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS) từ vòng bán kết. HLV Hector Souto cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng đã xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.

HLV Hector Souto chia sẻ: “Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”.

HLV Diego Giustozzi đồng tình với những quan điểm trên và hi vọng futsal Đông Nam Á sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn. Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 17h ngày 10/4.